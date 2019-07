Du motocross ce week-end

EN BREF - En partenariat avec la fédération de motocyclisme de Polynésie française, l’association « Taapuna Motors Sports » organisera la quatrième et la cinquième journée du championnat de motocross du calendrier fédéral 2019. Ces journées intitulées « TAAPUNA MX RACE » se dérouleront sur le terrain de Vaitarua, à Papeari, les dimanche 28 juillet et dimanche 25 août 2019 de 8H30 à 15H30.



En parallèle, 20 enfants âgés de 14 à 18 ans, et deux accompagnateurs issus de différents quartiers prioritaires de Punaauia, seront invités lors de ces journées dans le cadre d’un projet à caractère social programmé par ce club cette année. Ces évènements seront l’occasion pour ces jeunes de découvrir le motocross, d’être sensibilisés à la pratique de ce sport et à la sécurité routière.



Plusieurs groupes associatifs seront présents pour diverses animations : les car-bass, l’aérodynamisme...Pour toutes informations complémentaires appelez au 87 28 82 40.