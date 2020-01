Du ma’a tahiti pour les palais du Luxembourg

Hitinui est élève en première année de BTS Hôtellerie-restauration, Roonui et Reiarii sont, eux, en première en Bac pro Cuisine et ils sont tous les trois, bien sûr, impatients de partir à Paris. « Je ne suis jamais allé en France, c’est vraiment une super expérience, je suis super content de faire découvrir la cuisine du fenua aux sénateurs », explique avec une once de fierté dans la voix Hitinui Ahu, 21 ans.



Au menu de leur séjour, un service de 150 couverts le midi et 100 couverts le soir pendant trois jours dans le grand restaurant du Palais du Luxembourg. « Les équipes du sénat vont détacher des personnes pour travailler avec nous. Au début, on avait choisi des menus plus élaborés, mais les chefs du Sénat nous ont dit qu’il fallait servir entrée, plat, dessert en l’espace d’une heure, alors finalement on a choisi des plats classiques, traditionnels de la Polynésie et sans chichi. On mise sur le goût et les saveurs de Tahiti », insiste le professeur. Et pour retrouver ces saveurs polynésiennes, les élèves et le professeur viennent avec une vingtaine de cartons et de glacières remplis de produits locaux, financés par la Présidence de la Polynésie française et la Chambre d’agriculture.



Les trois garçons espèrent bien mettre à profit ce séjour parisien. « Je pense que ça va être une super expérience, on va découvrir les cuisines du Sénat, ça va être du boulot, mais c’est carrément top et puis on pourra sans doute se faire quelques contacts intéressants pour plus tard», précise Reiarii, qui s’est bien renseigné avant de partir sur le sénat. « Le président, c’est Gérard Larcher », lance-t-il tout sourire.