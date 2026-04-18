

Du haut niveau sur l’aquathlon

Tahiti, le 17 mai 2026 - Ce dimanche matin, au parc Vairai de Punaauia, la Fédération tahitienne de triathlon organisait les championnats de Polynésie d’aquathlon. L’occasion pour les triathlètes présélectionnés pour les Jeux de se challenger sur deux épreuves : la natation et la course à pied. Une étape importante avant l’épreuve finale du triathlon polynésien fin juin, mais surtout le Test Event Oceania qui se déroulera le 29 août sur le site des Jeux à Moorea. Face à une solide concurrence, Manea Vicenti a su sortir son épingle du jeu en devançant Thomas Lubin et le champion en titre Théophile Sery. Chez les femmes, c’est Pauline Moreau qui a franchi la ligne d’arrivée en tête devant ses coéquipières de la présélection, Solène Bernagout et Guenaëlle Rouby.



Il y avait du beau monde ce dimanche matin au parc Vairai de Punaauia pour le départ du championnat de Polynésie d’aquathlon. Bien sûr, cet événement n’était pas la seule attraction de la matinée puisque, comme à son habitude, la Fédération tahitienne de triathlon (FTT) organisait en même temps différents parcours pour que tout le monde puisse participer à ce moment : “On a bien sûr le championnat, qui est la course phare de cette matinée. Un parcours S à partir des cadets avec 1 km de natation (une boucle de 500 mètres à faire deux fois) et 5 km de course à pied (un tour de 1,6 km à faire trois fois), mais aussi un format XS pour les moins aguerris et deux aquathlons pour les 6-8 ans et les 9-11 ans. C’est une formule qui fonctionne et qui nous permet de faire participer tout le monde. C’est beaucoup de travail à chaque fois, mais aujourd’hui nous avons la chance d’avoir les étudiants en Staps de l’Isepp pour nous épauler. Ça leur permet aussi, dans le cadre de leurs études, de participer à l’organisation d’une compétition sportive”, expliquait Romain Antoine, le cadre technique de la FTT.



Une organisation bien rodée qui a permis aux 19 participants du format S de s’exprimer pleinement sur un parcours bien connu des athlètes. Car sur ces championnats, de nombreux forts potentiels du Fenua étaient présents. Dans cette période de préparation aux Jeux du Pacifique, toute participation à des compétitions permettant de s’entraîner et de progresser est une aubaine. Et pour les triathlètes présélectionnés, ces championnats d’aquathlon étaient les bienvenus. À quelques jours des championnats de France de la discipline, à un mois du championnat de Polynésie de triathlon et à deux mois du Test Event Oceania qui se déroulera sur le site des Jeux à Moorea, les prétendants à la sélection finale ont un planning très chargé. Mais cette matinée était l’occasion de se jauger sur une compétition officielle, d’où la présence de Thomas Lubin, Manea Vincenti, Théophile Sery et Noé Delbreil-Guyot chez les hommes, ainsi que Pauline Moreau, Solène Bernagout et Guenaëlle Rouby chez les femmes.



Manea Vincenti en forme



Au milieu des spécialistes de la discipline, des ‘aito comme le jeune Paol Lorzil étaient également présents. Le pensionnaire de l'OLP natation est venu perturber la hiérarchie, surtout dans le début du parcours. Forcément dominateur lors de la partie natation, Paol Lorzil est sorti de l’eau en tête. Derrière, Manea Vincenti lui emboîtait le pas, suivi d’un duel de haut niveau entre Thomas Lubin et Théophile Sery. Mais sur la course à pied, les spécialistes de la discipline ont logiquement repris les devants. “C’est parti très fort, mais j’ai réussi à m’accrocher à Paol, qui est spécialiste de la discipline. Mais au deuxième tour du parcours, j’ai senti que ça allait un peu vite pour moi et j’ai préféré me gérer pour pouvoir être performant sur la course. J’ai trouvé un bon rythme et j’ai pu remonter à la première place. J’aime la course à pied et je savais que je pourrais refaire mon retard”, expliquait Manea Vincenti. En pleine préparation des championnats de France, le nouveau champion de Polynésie d’aquathlon sait que l’année qui arrive sera intense : “On s’entraîne beaucoup car les échéances importantes arrivent. Je sais qu’il faut que je m’améliore en vélo, c’est pour cela que je vais aussi participer à des courses cyclistes. Les Jeux approchent et je vais tout donner pour faire partie de la liste finale.”



Pauline Moreau sur les bons rails



Même objectif chez les femmes, qui ont pu monter leur niveau grâce à la présence de trois présélectionnées aux Jeux. “C’était super de pouvoir faire cette épreuve avec quelques filles de la présélection. Ça nous a permis de nous challenger et de travailler dans de bonnes conditions. La course a été intense et j’ai eu du mal sur la natation car ce n’est pas mon point fort. Solène Bernagout est sortie de l’eau avec plus d’une minute d’avance sur moi, donc j’ai dû m’employer pour revenir sur la course et j’ai pu la rattraper dans le dernier tour. Maintenant, il faut se concentrer sur le championnat de triathlon et le Test Event, qui vont être de grosses échéances.”



Avec un planning chargé, les triathlètes auront fort à faire lors de cette année de pré-Jeux du Pacifique pour décrocher le ticket tant convoité.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 17 Mai 2026 à 16:20 | Lu 422 fois



