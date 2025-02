Du bronze pour le badminton polynésien

Tahiti, le 17 février 2025 - Du 10 au 16 février, se sont déroulés à Auckland les Oceania de badminton. La sélection tahitienne a brillé puisqu’elle est montée sur la troisième marche du podium dans le tournoi par équipes. Elle a aussi bien figuré en individuel et en double, même si elle n’a pas ramené de médailles. De quoi voir l’avenir avec optimisme.



Il y a des attitudes qui ne trompent pas. À voir les joueurs et les joueuses de la sélection tahitienne de badminton s’entraîner lors de leur stage de Noël, le sérieux et la joie d’être ensemble étaient un signal fort pour les Oceania qui se profilaient. Nicolas Mouret, le président de la fédération, nous confiait à l’époque : “Ce stage a été mis en place pour faire progresser nos sélectionnés grâce à la venue de joueurs et entraîneurs de métropole, mais aussi pour créer de la cohésion entre ceux vivant au Fenua et ceux vivant en France.” Force est de constater que cette opération a fonctionné. La sélection tahitienne, dans la compétition par équipes, a décroché la médaille de bronze lors de ces Oceania 2025.



Opposée à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande lors de la première journée, l’équipe de Tahiti a subi la loi de l’ogre australien avant de proposer une forte résistance aux Néo-Zélandais. “Contre la Nouvelle-Zélande, il y avait de la place pour les battre. On a manqué de rythme car on est arrivés le samedi et avons joué dès le lundi matin. Ça a été dur. Mais malgré cela, on a fait de belles choses. C’est encourageant pour la suite car on n’est vraiment pas loin d’une grande nation comme la Nouvelle-Zélande”, déclarait Nicolas Mouret.



Carton plein pour la 2e journée



C’est lors de la deuxième journée que l’équipe a créé l’exploit. Sur cinq matchs – un simple hommes, un simple dames, un double hommes, un double dames et un double mixte – les Tahitiens ont fait carton plein : 5-0 contre les Fidji et 5-0 contre les îles Cook. “Sincèrement, on ne s’y attendait pas. Même si on sait que l’on a la meilleure équipe jamais envoyée sur ces championnats, battre les îles Cook et les Fidji de si belle manière alors qu’il y a deux ans, nous finissions 5es des Oceania, on est très fiers de notre parcours.”



Un président heureux donc, surtout que la suite de la compétition allait aussi donner beaucoup de satisfaction. En simple ou en double, nos représentants se sont distingués, surtout lors de la première journée. “On a réussi à avoir cinq représentants au deuxième tour. On est aussi très contents du comportement de Mike Mi You. À à peine 14 ans, il nous a montré que l’on avait bien fait de lui faire confiance pour ces Oceania malgré son jeune âge. Après, cela a été plus compliqué. Nos deux équipes mixtes, Antoine Beaubois et Esther Tau, et Rémi Rossi et Heirautea Curet, se sont fait éliminer en 8e de finale. Antoine Beaubois, cette fois-ci en simple, a aussi échoué à ce stade. Et le double dames, avec Esther et Heirautea, n’a pas pu non plus se qualifier en quart.”



La fédération, les joueurs et les joueuses savent ce qui leur reste à faire pour franchir ce cap infime qui les sépare de certaines grosses nations. Et pourquoi pas, rêver d’argent pour les prochaines échéances océaniques.