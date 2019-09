Du Sarah Nui au cartel

PAPEETE, le 4 septembre 2019 - Le juge d’instruction Laurent Mayer en charge de l’affaire de trafic d’ice dite “Sarah Nui” est en passe de clôturer la tentaculaire information judiciaire révélée en 2018. Tahiti Infos s’est procuré la première ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de ce dossier, qui concerne 14 prévenus pour le seul volet de l’écoulement de l’ice à Tahiti... Une affaire “Sarah Nui” dans laquelle les deux suspects notoirement connus des autorités et du grand public pour avoir fui la justice locale en se réfugiant au Mexique, Tamatoa Alfonsi et Maitai Danielson, apparaissent comme les têtes du trafic.





L’affaire avait éclaté le 14 août 2018 suite à un vaste coup de filet opéré par les services de police et de gendarmerie à Tahiti. Plusieurs individus, soupçonnés de se livrer à un vaste trafic d’ice, avaient été interpellés à l’hôtel Sarah Nui de Fare Ute ou au sein de leurs domiciles personnels. Plus de 49 millions de Fcfp, des armes, de l’ice et du paka avaient été saisis par les enquêteurs.



Selon nos informations, le juge d’instruction en charge du dossier, Laurent Mayer, est en passe de régler cette vaste affaire dans laquelle plus de 40 personnes ont été mises en examen. Tahiti Infos s’est procuré une première ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (ORTC) rendue par le juge dans ce dossier. Et selon le document, le démantèlement de ce trafic international a débuté par un fait a priori sans lien avec le trafic de stupéfiants. Un accident mortel de la circulation courant 2018…