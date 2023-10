Drone en furie à la présidence

Tahiti, le 14 octobre 2023 – La deuxième édition de la Fare Rata Drone Racing s'est déroulée vendredi dernier sous le chapiteau de la présidence. Au programme, de nombreuses courses entre les dix pilotes participants qui ont vu triompher le benjamin de la compétition, un certain Matiflip. Le champion du monde 2022 et quatre fois champion de France de la discipline, Killian Rousseau, était même présent pour l'événement.



La deuxième édition de la Fare Rata Drone Racing s'est déroulée sur deux soirées, jeudi et vendredi, sous le chapiteau de la présidence. Après une session de qualification jeudi, dix pilotes ont participé aux phases finales ce vendredi. À l’issue de plusieurs courses endiablées, toutes retransmises en live sur Facebook, c'est le benjamin de la compétition, le pilote Matiflip, qui a remporté cette Fare Rata Drone Racing. À noter qu'un invité de marque était présent pour cette compétition, puisque l'association Tahiti Drone Racing, à l’initiative de cet événement, a invité le quadruple champion de France et champion du monde 2022 de la discipline, le français Killian Rousseau. Celui-ci a, après le tournoi, participé à une course avec les trois meilleurs pilotes de la compétition.



Parcours d'obstacles



Le moins que l'on puisse dire, c’est que le chapiteau de la présidence a été métamorphosé, pour devenir une vraie salle de e-sport ce vendredi, avec notamment un parcours d'obstacles de tout premier ordre pour les pilotes. “C'est très technique, avec de nombreuses portes à passer en vol. Le plus redouté c'est le Spin Cost Trou, où l'on doit tourner autour d'un trou, puis revenir sur deux portes collées l'une à l'autre, comme un tire-bouchon”, témoigne Heitapu Chang, le président de l'association. Pour les pilotes, comme Manutea, qui avait terminé en demi-finale lors de l'édition précédente, l'organisation de l'événement était parfaite. “C'est génial de pouvoir voler dans ces conditions. On est vraiment chanceux.”



Reste que cette compétition est un formidable outil de communication pour cette activité, qui va peut-être inciter le gouvernement à autoriser plus de terrain de vol pour l'association. “En Polynésie tout ce qui est vol est assujetti à une autorisation de l'aviation civile. Il y a très peu de terrains autorisés. Nous, nous en avons notamment un dédié à côté du parc Vairai”, explique Heitapu Chang.



Killian Rousseau : “J'ai adoré l'idée” Comment s’est décidée votre présence à cette compétition de drones en Polynésie ?



“Je suis venu pour l'événement. L'association m'a contacté et présenté la compétition. J'ai adoré l'idée et comme j'ai toujours voulu voyager à Tahiti. Je fais d’une pierre deux coups”.





Vous avez remporté de nombreuses courses, comment trouvez-vous le niveau ici ?



“Oui, je suis champion des World Games en 2022 et je suis quatre fois champion de France. Ici, il y a beaucoup de pilotes, qui se retrouvent assez souvent. L'ambiance est très bonne et je dois dire qu'ils ont tous un bon niveau. Certains volent même très vite. ”



