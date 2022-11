Droits des enfants, un rappel nécessaire

Moorea, le 3 novembre 2022 - Près de 80 enfants de Moorea ont bénéficié d’une journée de sensibilisation, avec notamment un grand jeu, sur les droits de l’enfant jeudi dans la salle omnisports de Teavaro.



Dans le cade de l’anniversaire de la Convention internationale des droits l’enfant, la circonscription sociale de Moorea-Maiao de la Direction des solidarités de la famille et de l’égalité a organisé une action de sensibilisation sur les droits de l’enfant en faveur de 80 enfants issus de différents districts de l’île. L'événement s'est monté en collaboration avec différents partenaires de l’île tels que la commune, la cellule de promotion de la Santé, le Fare Tama Hau ainsi que les associations Puna reo Piha’e’ina, Arii heiva rau, Taatiraa Huma no Moorea-Maiao, Les Petits princes et le club Kiwanis Aimeho Moorea. Un grand jeu de piste a été organisé et utilisé comme vecteur ludique pour faire comprendre à ces derniers “leurs droits défendus dans la convention internationale des droits des enfants du 20 novembre 1989 reconnaissant ainsi l’enfant comme une personne à part entière avec des droits”.



Les jeunes ont ainsi pu participer à travers de ce jeu à dix ateliers correspondants chacun à l'un des droits définis par la convention internationale, sous forme de devinettes, d’histoires, de messages et de jeux. Tous les enfants ont par la suite été récompensés par des cadeaux avant de finir cette journée récréative autour d'un grand gâteau d’anniversaire, pour les 33 ans de la convention des droits de l’enfant. “On s’aperçoit que beaucoup d’enfants ne connaissent pas forcément leurs droits et pensent que ça se passe toujours bien ailleurs. Or, il y a encore dans le monde entier des enfants qui ne sont pas respectés dans leur droit. Il s’agit aujourd’hui de les sensibiliser, de les informer et de leur faire découvrir leurs droits. Les enfants ont été réceptifs et même sages, je trouve”, s’est satisfaite Cathy Chambon, la responsable de la circonscription de l’action sociale de Moorea-Maiao, à l’issue de cette journée.