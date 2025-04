Droits de douane: le député de Saint-Pierre-et-Miquelon pointe "l'incompétence de l'administration américaine"

Paris, France | AFP | jeudi 03/04/2025 - La décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 50% sur les produits importés aux Etats-Unis depuis Saint-Pierre-et-Miquelon traduit "l'incompétence de l'administration américaine", a réagi jeudi l'unique député du petit archipel français dans l'Atlantique nord.



Situé face au Canada, le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon est durement touché par la décision américaine puisqu'il verra ses produits taxés trente points au-dessus de l'Union européenne et de la France métropolitaine, qui se voient infliger un taux de 20%.



"Je ne sais pas d'où sortent ces chiffres" de 50%, a réagi auprès de l'AFP le député Liot Stéphane Lenormand, en référence au tableau produit par la Maison Blanche qui récapitule les nouvelles surtaxes douanières américaines.



"On est un petit marché d'un peu plus de 6.000 habitants, je ne pense pas que ce soit nous qui soyons à l'origine du déséquilibre de la balance du commerce extérieur américain", a-t-il ironisé.



Selon l'Iedom, l'organe de la Banque de France dans les outre-mer, l'économie de l'archipel se caractérise par la prépondérance des importations et la faiblesse des exportations.



La France et le Canada sont les principaux partenaires de l'archipel mais, en 2023, les exportations enregistrées par les douanes françaises - du flétan principalement - ont été majoritairement tournées vers les États-Unis.



"On peut être impacté sur la pêche puisqu'on peut être amenés à vendre sur le marché américain. Est-ce que ça va être concerné par ce genre de taxes ? Je ne sais pas", s'est-il interrogé en exprimant la "difficulté de voir les conséquences réelles" des droits de douane imposés par le gouvernement américain.



L'absence de produits de la pêche déclarés dans les exportations de l'archipel rend difficile l'analyse de la balance mais "les chiffres en présence montrent une stabilité du déficit commercial sur un an, à hauteur de 100,3 millions d'euros", est-il précisé dans le rapport annuel économique de Saint-Pierre-et-Miquelon par l'Iedom.



Selon le député, "Trump pose les bases d'une guerre économique" qui aura des impacts en Europe "mais aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon, alors que c'est un des territoires d'outre-mer qui souffre le plus de la vie chère".



Le président américain a lancé mercredi une charge commerciale massive sans imposer les mêmes droits de douane à l'outre-mer qu'au reste des territoires dépendant de l'Union européenne, avec des taux généralement plus avantageux, mais pas pour Saint-Pierre-et-Miquelon ni pour La Réunion.