Droits de douane: la Chine prévient d'un énorme risque pour l’économie mondiale

Pékin, Chine | AFP | mardi 06/05/2025 - Les droits de douane américains représentent "d’énormes risques sans précédent" pour l'économie mondiale, a estimé le ministre chinois des Finances dans un article publié sur le site de son ministère mardi.



Les deux premières économies mondiales sont engagées dans une guerre commerciale qui a vu le président américain Donald Trump imposer des droits de douane atteignant 145% sur de nombreux produits chinois et Pékin riposter avec 125% sur les importations en provenance des États-Unis.



S'exprimant lors d'une réunion de la Banque asiatique de développement (BAD) à Milan du 4 au 7 mai, le ministre des Finances chinois Lan Fo’an n'a pas mentionné spécifiquement les États-Unis, mais a déclaré, selon cet article, que les risques étaient le fait d'"un certain pays" (qui) a lancé des guerres tarifaires et commerciales.



"La situation internationale actuelle est de plus en plus turbulente et chaotique, l'unilatéralisme et le protectionnisme sont en pleine ascension", a-t-il ajouté, tout en appelant les membres de la BAD à respecter les règles des institutions multilatérales.



Le ministère chinois des Affaires étrangères a de son côté déclaré mardi que les États-Unis devaient changer leur approche "menaçante" s’ils souhaitent parvenir à un accord, selon l'agence de presse Xinhua.



"Si une solution négociée est vraiment ce que les États-Unis veulent, ils devraient cesser de menacer et d’exercer des pressions, et rechercher un dialogue avec la Chine basé sur l’égalité, le respect et le bénéfice mutuel", a déclaré le porte-parole du ministère Lin Jian lors d'un point presse quotidien.



"La position de la Chine est claire et cohérente : nous allons nous battre, si nous devons nous battre. Nos portes sont ouvertes, si les États-Unis veulent parler", a-t-il expliqué.



Vendredi, le ministère chinois du commerce avait suscité des espoirs quant à des négociations avec les États-Unis lorsqu'il a déclaré qu'il "évaluait actuellement" une offre américaine de pourparlers commerciaux.



Il avait cependant insisté sur le fait que Washington devait d'abord annuler les "droits de douane unilatéraux" pesant sur la Chine, une mesure rejetée par Trump dans une interview avec NBC enregistrée vendredi.



Au cours de cette interview, diffusée dimanche, le président américain a affirmé que l’économie chinoise était en "effondrement" et a répondu: "pourquoi ferais-je cela ?" lorsqu'on lui a demandé s'il abaisserait les droits de douane pour amener la Chine à la table des négociations.



Il a assuré cependant vouloir abaisser ces droits de douane "à un moment donné".



Pékin a promis à plusieurs reprises de mener une guerre commerciale "jusqu'au bout" si nécessaire. Dans une vidéo publiée la semaine dernière sur les réseaux sociaux, le ministère chinois des Affaires étrangères promet que son pays "ne s'agenouillera jamais".



"Si c’est un combat, nous combattrons jusqu’à la fin; si c’est une conversation, la porte est grande ouverte. La guerre tarifaire et la guerre commerciale ont été lancées unilatéralement par les États-Unis", a déclaré pour sa part vendredi le ministère chinois du commerce.



Les deux économies ont été frappées par les droits de douane, qui ont ébranlé les marchés et perturbé les chaînes d’approvisionnement. L'activité des usines chinoises s'est contractée en avril, Pékin accusant un "net changement" dans l'activité mondiale.



Le PIB américain s'est de son côté contracté au cours des trois premiers mois de l’année, les droits de douane promis par Donald Trump pour début avril déclenchant une hausse préventive des importations, qui a gonflé le déficit commercial américain en mars, en hausse de 14% sur un mois, davantane que ce que les analystes attendaient.