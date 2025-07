Droits de douane: Trump annonce être parvenu à un accord commercial avec l'Indonésie

Washington, États-Unis | AFP | mercredi 16/07/2025 - Le président américain Donald Trump a annoncé mardi sur son réseau Truth Social être parvenu à un accord commercial avec l'Indonésie, qui devrait limiter les droits de douane imposés aux produits indonésiens à 19%, contre 32% envisagé initialement.



"Super accord, pour tous, tout juste obtenu avec l'Indonésie. J'ai négocié directement avec son très respecté président", a dans un premier temps posté M. Trump, sans donner plus de détails sur la nature de l'accord signé.



Avant de quitter la Maison-Blanche, il a déclaré à la presse que l'archipel allait "donner (aux Etats-Unis, NDLR) un accès complet" à son marché intérieur, sans le moindre droit de douane, tandis que les produits indonésiens seront taxés à hauteur de 19% en entrant aux Etats-Unis.



M. Trump a également souligné l'importance du cuivre produit par l'Indonésie, alors que le président américain veut mettre en place des droits de douane sectoriels sur ce métal.



Dans un nouveau message publié plus tard sur Truth Social, le président américain a précisé que l'accord prévoit notamment l'acquisition par l'Indonésie de cinquante avions du constructeur américain Boeing, notamment "beaucoup" de 777, le gros porteur bicouloir de l'avionneur.



Le président indonésien Prabowo Subianto a déclaré mercredi sur Instagram un "entretien très fructueux" avec le président Donald Trump.



"Ensemble, nous avons convenu de faire entrer les relations commerciales entre l'Indonésie et les Etats-Unis dans une nouvelle ère de bénéfices mutuels", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.



L'Indonésie s'était engagée le 8 juillet à importer davantage de produits agricoles et de pétrole américains, afin de chercher à amadouer Washington en vue d'éviter une hausse trop brutale des droits de douane appliqués à ses produits.



M. Trump avait en effet menacé Jakarta d'imposer une surtaxe douanière de 32% si aucun accord commercial n'était signé avant le 1er août.



- L'Indonésie et l'Europe se rapprochent -



Le ministre indonésien de l'Economie Arlangga Hartarto s'était rendu à Washington pour négocier l'accord début juillet, annonçant dans la foulée l'achat de produits agricoles et de pétrole américains, sans préciser le montant de ces achats.



Il a cependant indiqué que les entreprises indonésiennes s'engageraient à dépenser au total 34 milliards de dollars.



Selon des chiffres officiels américains, les Etats-Unis ont enregistré en 2024 un déficit commercial de 17,9 milliards de dollars (16,2 milliards d'euros) avec l'Indonésie, en hausse de 5,4% par rapport à 2023.



Le président américain avait annoncé ses droits de douane dits "réciproques" début avril, avant d'en mettre en pause une partie, ne maintenant qu'un taux plancher de 10%.



Il avait alors annoncé vouloir obtenir plusieurs dizaines d'accords commerciaux durant la durée de la pause, de 90 jours, qui a été prolongée jusqu'au 1er août.



Mais jusqu'ici, seulement deux accords, avec le Royaume-Uni et le Vietnam, avaient été annoncés, alors que la Maison-Blanche avait assuré être en capacité d'en signer jusqu'à 90.



Une vingtaine de pays ont reçu depuis début juillet une lettre de la Maison-Blanche leur annonçant l'imposition de droits de douane compris entre 20 et 40% pour la majorité des pays et même 50% pour les produits brésiliens. Ces surtaxes seront appliquées au 1er août.



L'Indonésie a également signé dimanche un "accord politique" avec l'Union européenne (UE), qui vise à assouplir les barrières commerciales, conclusion de négociations entamées en 2016 avec pour objectif d'augmenter les échanges commerciaux et les investissements de part et d'autre.



"Il y a beaucoup de potentiel inexploité dans notre relation commerciale. Et c'est pourquoi cet accord arrive au bon moment, car le nouvel accord ouvrira de nouveaux marchés", avait souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.



Le président indonésien Prabowo Subiento, en visite à Bruxelles pour la signature de l'accord, l'avait de son côté qualifié de "percée", "après 10 ans de négociations".