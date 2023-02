Drogue: 178 kg de cocaïne saisis dans la coque d'un cargo à Brest

Rennes, France | AFP | vendredi 16/02/2023 - Près de 180 kilos de cocaïne ont été saisis jeudi à Brest dans la coque d'un cargo arrivé quelques heures plus tôt du Brésil, a annoncé jeudi soir la préfecture maritime de l'Atlantique.



Les 178 kilos de cocaïne découverts "étaient conditionnés en ballots et cachés dans la coque du navire", selon le communiqué de la préfecture maritime.



Le cargo, le Nord Capella, battant pavillon panaméen et mesurant 230 mètres de long, transportait 15.000 tonnes de soja.



"Peu après son accostage, le navire a été contrôlé par le peloton de sûreté maritime de l’Atlantique (enquêteur, plongeurs, équipe cynophile) et une équipe du patrouilleur Kermorvan des douanes garde-côtes", a-t-on précisé de même source.



Une enquête de la section de recherche de la gendarmerie maritime et du groupement de gendarmerie maritime de l’Atlantique est en cours sous la direction du Parquet de Brest, indique le communiqué.



La semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, plus de 180 kilos de cocaïne dissimulés dans la coque d'un cargo, également en provenance du Brésil, avaient été saisis par les garde-côtes de Lorient.



La drogue était apparemment cachée de la même manière que sur le Nord Capella, dans les caissons de prise d'eau ("seachest") de la coque, utilisés pour pomper de l'eau de mer selon les besoins du navire.