Drame de Marokau : Le papy acquitté

Premier avocat à prendre la parole pour les parties civiles, Me Antz, qui représentait l’ex compagne de la victime ainsi que ses leurs deux enfants, s’est tout d’abord longuement attaché à décrire la vie à Marokau, un atoll « désertique », « isolé » et « aride » ou l’on cultive le coprah. Un petit atoll des Tuamotu où la population est « scindée en deux groupes », le premier comportant les « retraités » et les « employés municipaux », qui gagnent leur vie, et le second, composé de « ceux qui n’ont rien » et qui vivent dans « la précarité ». « Vivre à Marokau, c’est attendre que le soleil se lève puis se couche », a affirmé l’avocat lors de sa plaidoirie en rappelant que si tout avait « basculé » sur cet atoll après le drame, l’« absolue nécessité de continuer à vivre ensemble » l’avait emporté.



L’avocat a ensuite abordé le fond du dossier en livrant sa version des faits et en essayant surtout de démonter la thèse de la légitime défense : « Le conseil de l’accusé va nous expliquer que tout cela n’est qu’une suite de circonstances malheureuses mais il ne s’agit pas ici de légitime défense. Si la victime était arrivée avec un couteau et avait voulu faire du mal à un tiers, nous aurions été dans la thèse de la légitime défense ». Selon Me Antz, il est « clair » que la victime n’avait pas agressé l’accusé mais que ce dernier a porté les coups de lance car il s’est senti « profondément humilié et vexé » de ne pas avoir su interdire l’entrée d’un homme au sein de son foyer. Pour l’avocat, les dix minutes écoulées entre la première scène de violence et les coups mortels sont « fondamentales » puisqu’elles ont permis à l’accusé d’entretenir une « colère froide » qui a abouti à un « crime d’orgueil » et « rien d’autre » que cela.