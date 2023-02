Dragon survole les Championnats jeunes de tennis

Tahiti, le 25 février 2023 - Le complexe Fautaua a accueilli les Championnats de Polynésie jeunes 2023 lors de la semaine des vacances scolaires. Dragon a fait carton plein chez les garçons en remportant les neuf titres en jeu entre tableaux de simples et de doubles.



Deux confirmations pour le tennis tahitien lors du Championnat de Polynésie jeunes 2023 organisé sur les courts de Fautaua de samedi dernier à ce vendredi. La participation a encore été faible comme c’était déjà le cas lors de l’édition 2022 et l’AS Dragon a de nouveau nettement dominé la compétition.



52 participants au total tous tableaux confondus, c’est en effet peu. Et encore faut-il souligner que la présence des îliens, en particulier le club de Bora Bora qui a largement tenu son rôle au niveau de la participation en faisant le déplacement à Tahiti avec 11 joueurs et joueuses malgré de lourdes contraintes financières. Un paramètre qui ne pèse pourtant pas sur les clubs de Tahiti dont la représentation n’a pas dépassé deux ou trois joueurs, à l’exception de Dragon.



Vaitea Lo, cadre technique de la Fédération tahitienne de tennis est lui aussi dubitatif : “La participation n’a pas été très importante aux Championnats de Polynésie jeunes comme c’était déjà le cas l’année dernière. On avait attribué le phénomène à une reprise difficile après le Covid. Mais ça se confirme cette année et je n’ai pas vraiment d’explication. On possède à l’heure actuelle environ 390 licenciés dont une quarantaine sont classés, alors peut-être que les non-classés et surtout leurs coachs ne souhaitent pas s’engager dans une compétition telle que les Championnats de Polynésie. On constate d’ailleurs que les clubs de Tahiti n’ont engagé quasiment que des joueurs classés. Dans ce contexte, il faut mettre en avant la performance de Dragon qui confirme son dynamisme chez les jeunes depuis deux ou trois ans et les efforts des îliens de Raiatea et surtout Bora Bora qui ont joué le jeu”.



Positiver quand même



Et pourtant le tennis jeune tahitien bénéficie de la reconnaissance de la fédération océanienne. Rappelons que Toanui Lee Tham (U14 garçons), Mehetia Boosie et Tavero Chung (U16 filles) et Gillian Osmont (Coupe Davis) ont participé ou vont participer à des compétitions internationales au sein de sélections océaniennes. Et Mia Chang et Hiva Kelley ont pour leur part récemment participé à un tournoi international U14 en Australie. Peut-être l’avenir du tennis tahitien n’est-il pas aussi morose que pourrait le laisser penser la faible participation à ces Championnats.



Ceux-ci ont donc été nettement dominés par Dragon chez les garçons, le club de Titioro ayant fait un carton plein. On retiendra en particulier la victoire de Noah Ah Kim Win qui a remporté le titre le plus envié en battant nettement (6/1.6/1) Ariitea Cotti-Helme en 17/18 ans. A noter également que Mataihau Sacault a été le joueur le plus titré des championnats avec trois trophées. Répartition des sacres en revanche chez les filles et une belle récompense pour Bora Bora avec la victoire d’Anuhea Sintes en 9/10 ans. Vaiani Dusserre Valleaux, désormais licencié à Rautea après son départ de Raiatea, s’est logiquement imposée en 15/18 ans filles d’autant que son adversaire Mia Chung Yuk Chan, qui avait décroché le titre en 13/14 ans, a abandonné au 2e set.



Le prochain rendez-vous pour les jeunes est programmé du 1er au 10 avril lors d’un Open qui aura lieu à Raiatea. Pour les plus grands vient de débuter le tournoi de l’AS Excelsior.