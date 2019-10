Dragon s’offre Tefana, avec la réussite

PAPEETE, le 21 octobre 2019 - La troisième journée du championnat de Ligue 1 s’est déroulée ce week-end, avec son lot de rebondissements. A l’issue des cinq rencontres, Tiare Tahiti reste en tête du classement devant Vénus et Dragon.



AS Dragon s’est imposée 4-2 face à Tefana, au terme d’un beau match vendredi dernier. Dans l’autre affiche du week-end, Manu Ura a donné du fil à retordre à Vénus qui gagne le match 2-0.



Le spectacle a été au rendez-vous vendredi soir au stade Pater. Cela commençait mal pour Tefana, qui marquait contre son camp à la 6e minute puis qui encaissait un deuxième but à la 14e, par l’attaquant orange Rainui Tze-Yu. Le match était sous contrôle pour Dragon et les cartons jaunes pleuvaient du côté de Tefana.



Le match basculait en deuxième période, après la sortie du capitaine de Dragon Samuel Hnanyne, blessé. Tefana prenait le jeu à son compte et passait à l’attaque. L’excellent Farearii Tuteina adressait un centre, repris de la tête par Benoit Mathon, en mouvement, qui permettait à Tefana de réduire le score à 2-1 (70e). Deux minutes plus tard, Viritua Tiaiho remettait les deux équipes à égalité 2-2.

Contre le cours du jeu, Dragon obtenait un premier (76e) puis un deuxième penalty (92e) qui permettaient à l’équipe de remporter le match, 4 à 2.



Dans la deuxième rencontre phare du week-end, Vénus s’impose 2-0 contre Manu Ura, dans la douleur.

Il a fallu attendre la 52e minute pour que Teaonui Tehau trouve enfin l’ouverture dans la défense de Manu Ura, suivi à la 69e par la nouvelle recrue, Tamatoa Tetauira, qui permettait à Vénus de faire le break.



Teaonui Tehau a félicité l’équipe adverse sur les réseaux sociaux : "Match de fou hier soir face à Manu-Ura, certainement le match le plus dur depuis que joue au football face à une défense très solide de Paea, jusqu'à finir le match avec des crampes. Mauruuru Manu Ura pour ce super match et cet état d'esprit combatif".



Pirae et Manu Ura ont un match en retard, prévu le 10 décembre prochain.