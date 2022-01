Dragon remporte le choc face à Vénus et reprend la tête de la Ligue 1

Tahiti, le 18 janvier 2022 - Dragon a dominé, mardi, Vénus dans le choc du haut de tableau de la Ligue 1. Une victoire acquise sur le score de 2-0 après un but contre son camp d'Etienne Tave en début de rencontre et à un pénalty de Rainui Tze-Yu dans le temps additionnel. Un succès qui permet au club de Titioro de reprendre le fauteuil de leader de la Ligue 1 à son rival de Mahina. Dans l'autre rencontre de la soirée, Pirae a dominé dans les grandes largeurs Mataiea (11-1). Le double champion en titre pointe pour le moment à six points du leader.



Plus d'infos à venir...

Rédigé par Désiré Teivao le Mardi 18 Janvier 2022 à 22:05 | Lu 55 fois