

Dragon remporte le bras de fer contre Central (5-5, 5 tab à 3)

Tahiti, le 1er mars 2026 - C’était l’un des matchs phares de ces huitièmes de finale de la Coupe de Polynésie. Vendredi soir, l’AS Dragon affrontait l’AS Central Sport, deux équipes en tête des play-downs. Grands absents de la phase des play-offs, ces deux places fortes du football polynésien se retrouvaient donc pour ce match particulier, dans une Coupe qui pouvait leur servir de rédemption. Un match à la hauteur du niveau des deux formations, incroyable, conclu aux tirs au but (5-5, 5 tab. à 3).



Dès la première minute de la rencontre entre Dragon et Central pour les huitièmes de finale de la Coupe de Polynésie, vendredi soir, le ton était donné. Le numéro 9 de Dragon, Roonui Tinirauarii, commençait son festival en déclenchant une frappe puissante qui venait heurter le montant droit des cages de Central. Les orange étouffaient d’entrée leurs adversaires et obtenaient un penalty à la 6e minute. Makalu Xowi, s’élançait, mais le gardien de Central, Terainui Tetuanui, parti du bon côté, repoussait la tentative avec autorité.



Dominateur dans le jeu, Dragon se faisait pourtant surprendre au quart d’heure de jeu. Sur un coup franc excentré à près de trente mètres, Yorick Wadehnane déposait le ballon sur la tête de Maitere Tanerii, qui ouvrait le score (1-0). Les rouge et noir réalisaient le coup parfait. Galvanisé, Central prenait confiance et manquait de peu le break sur une reprise lointaine de Wadehnane, très présent dans ce début de match. Ce n’était que partie remise. Dans la foulée, Gale Luewadia profitait d’un ballon mal repoussé pour pousser le cuir au fond des filets (2-0). Dragon, groggy, devait réagir. Et c’est Nathan Scavazza-Bouyer qui allumait une première mèche, mais Tetuanui s’interposait encore. Puis, sur une passe en profondeur du même Scavazza-Bouyer, l’avant-centre de Dragon Tinirauarii pénétrait dans la surface et croisait parfaitement son tir (2-1).



À cinq minutes de la pause, le match était relancé. Une minute plus tard, le même buteur surgissait pour égaliser (2-2). En cinq minutes, Dragon avait tout renversé. Mais ce duel refusait de délivrer son vainqueur. Juste avant la mi-temps, un deuxième carton jaune sanctionnait un défenseur de Dragon pour une faute dans la surface. Penalty pour Central. Maitere Tanerii transformait sans trembler (3-2). La pause intervenait enfin, au terme d’un premier acte renversant.



Roonui Tinirauarii en état de grâce



La seconde période repartait sur le même rythme. À la 50e minute, après un centre du très actif Nathan Scavazza-Bouyer, Tinirauarii surgissait au second poteau pour inscrire son troisième but (3-3). Un triplé qui relançait totalement les débats. Les deux équipes se neutralisaient ensuite, multipliant les offensives sans réussite. Jusqu’à la 75e minute. Djanny Diarra, le meneur de jeu de l’AS Dragon, s’offrait un solo dans la surface. Sa frappe était repoussée, mais Tinirauarii, en renard des surfaces, suivait et donnait l’avantage aux siens (4-3). L’AS Central poussait, notamment sur coups de pied arrêtés, sans parvenir à faire sauter le verrou. À la 88e minute pourtant, sur un long ballon et une bataille aérienne, c’est Maitere Tanerii qui surgissait pour inscrire son triplé et arrachait l’égalisation (4-4). Le stade retenait son souffle. Sur l’engagement, Dragon repartait à l’assaut. Centre venu de la droite, l’infatigable Tinirauarii coupait la trajectoire et signait un quintuplé exceptionnel (5-4). Mais le scénario n’était pas terminé. Dans le temps additionnel, c’est finalement Autuarii Poirson de Central qui égalisait d’une superbe reprise de volée dans la surface (5-5).



Place aux tirs au but. Une séance à l’image du match, tendue, indécise, haletante. Avec un penalty réussi d’avance, ce sont les joueurs de Dragon qui s’imposaient finalement 5 tirs au but à 3.



“On veut montrer que l’on mérite mieux”



“On sort vainqueurs de ce grand match de football, on est vraiment contents. Surtout qu’on a été vite réduits à dix. On n’a rien lâché, on a réussi à revenir au score et à prendre l’avantage. Malgré ça, ils sont revenus dans les dernières secondes. On a été solides dans les têtes pour la séance de penaltys et on sait à quel point c’est difficile. On travaille bien aux entraînements et les résultats passent par là. On a loupé notre début de saison, ce qui ne nous a pas permis de nous qualifier pour les play-offs. Mais on veut montrer que l’on mérite mieux et ça passera par des résultats en championnat, mais surtout en Coupe”, déclarait Heirani Bennett, coach de l’AS Dragon, à l’issue du match.



Même fierté du coté de l’AS Central qui se reconstruit avec une équipe jeune. “On n’a pas de regrets, au contraire. Les garçons ont tout donné. Après, on sait que les penaltys, c’est un peu la loterie. Dragon les a bien gérés et même si on est déçus, on est fiers des joueurs. On est dans une année de transition, il y a eu beaucoup de changements et on a plus de la moitié de l’équipe qui a moins de 25 ans. On est confiants pour l’avenir. Maintenant, on va essayer d’aller les chercher en championnat, il nous reste deux oppositions contre eux pour reprendre la première place”, déclarait le tout jeune entraîneur de l’AS Central, Keanau Greig.



Il fallait un vainqueur. Ce fut l’AS Dragon, héroïque et portée par un Roonui Tinirauarii en état de grâce. Mais au-delà du résultat, c’est tout le football polynésien qui sort grandi d’un tel spectacle. Un huitième de finale comme on en voit rarement, où l’engagement, le talent et l’émotion ont rappelé pourquoi la Coupe de Polynésie demeure une compétition à part.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 1 Mars 2026 à 11:06 | Lu 229 fois



