Dragon fait rechuter Pirae, Vénus reprend la tête et Tefana solide troisième

Tahiti, le 4 décembre 2022 - Déjà une deuxième défaite en six journées pour le triple champion en titre, Pirae, qui s'est incliné, vendredi, face au leader, Dragon sur le score de 2-1. Ce nouveau revers place désormais les orange à huit points de leurs adversaires du soir. Vénus de son côté, grâce à son large succès face à JT (15-0), s'est emparé de la tête du classement grâce à une meilleure différence de but. Tefana pour sa part s'accroche à sa troisième place après son succès face à Central (3-0).



C'est un début de saison compliquée que vit le triple champion en titre, Pirae. Déjà privé de nombreux cadres, comme Alvin Tehau, Matatia Paama ou encore Benoit Mathon, des tensions en interne du club ont poussé l'entraîneur du dernier sacre, Heimanu Teuira, a quitté son poste la semaine dernière, laissant la destinée des orange au duo Raimoana Bennett-Maheanuu Gatien. Pas forcément la meilleure façon de préparer le deuxième gros choc de leur saison, face au leader invaincu, Dragon.



Pirae craque en deuxième période



Pourtant vendredi au stade Pater, Pirae a fait illusion, du moins au cours du premier quart d'heure. A la conclusion d'un beau mouvement collectif, Teihotu Gitton ouvrait la marque et donnait l'avantage à son équipe (1-0, 8e). Et puis après, quasiment plus rien pour le champion qui a notamment dû compter sur les exploits de Nick Tauotaha et de sa défense pour arriver à conserver ce mince avantage à la pause. Une première période très hachée et qui a notamment vu Dragon perdre son attaquant, François Mu, sorti sur blessure.



Mais au retour des vestiaires, les bleus de Titioro allaient de nouveau insister. Et à force de subir, Pirae a logiquement concédé l'égalisation après l'heure de jeu. Au tour cette fois-ci du meilleur buteur de Ligue 1 et ancien joueur des orange, Roonui Tinirauarii, d'être à la conclusion d'une belle action collective des siens pour son 20e but en six rencontres (1-1, 65e). Quasiment dans la foulée, Dragon a continué à pousser et a finalement pris l'avantage au score grâce à Tunoa Tevearai (2-1, 72e). Pirae, K.O debout, finira même la rencontre à 10 après le coup de sang de Tamatoa Tetauira, auteur d'un très vilain tacle dans les dernières minutes. Score finale donc 2-1 pour Dragon qui repousse désormais Pirae à huit points au classement. Pour les orange, il s'agit déjà de leur deuxième défaite en six journées après celle concédée contre Vénus lors de la 5e journée.



Teaonui Tehau rattrape son retard au classement des buteurs



Dans le même rythme que Dragon, Vénus a signé ce week-end une sixième victoire en autant de match. Les joueurs de Mahina avaient rendez-vous avec le promu JT, vainqueur de son premier match de la saison lors de la dernière journée face à l'Olympic Mahina (3-2). Mais face aux coéquipiers de Teaonui Tehau, c'est une tout autre opposition à laquelle les Jeunes Tahitiens ont dû faire face. Et Filou leur a fait le douloureux rappel en inscrivant trois buts dans le premier quart d'heure (2e, 8e et 12e). Tehau rajoutera encore trois nouvelles réalisations en fin de première mi-temps (32e, 38e, 40e) auxquelles il faut additionner les buts de Mauri Heitaa (19e), de Manuarii Shan (30e et 35e), Yann Pennequin-Le Bras (44e) et de Teivarii Kaiha (45+2) pour un score de 11-0 à la pause. Teaonui Tehau inscrira son septième but à l'amorce du dernier quart d'heure (12-0, 70e) ce qui porte son total à 17 réalisations et le replace au contact de Tinirauarii au classement des meilleurs buteurs. Mais plus important, ce festival offensif permet à Vénus de prendre la tête grâce à une meilleure différence de but.



Tefana de son côté a livré une partie solide face à Central. Les joueurs de Faa'a ont fait la différence en première période grâce à des buts de Tauatua Lucas (1-0, 16e) et de Tearii Labaste (2-0, 45+2). Les protégés de Sébastien Labayen ont ensuite géré leur avance en deuxième période avant d'alourdir un peu plus la marque en fin de match grâce à Brian Le Brun (3-0, 90+3). Un nouveau succès qui permet à Tefana de conforter sa troisième place.



Dans les autres rencontres du week-end, on note la première victoire cette saison de Temanava qui a disposé de Pueu (4-1). Le Taiarapu FC a lui battu Excelsior (2-0), et Tamarii Punaruu a infligé une lourde défaite à l'Olympic Mahina (4-1).

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 4 Décembre 2022 à 11:03 | Lu 205 fois