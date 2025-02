Dragon et Central se séparent bons amis

Tahiti, le 23 février 2025 - Le coup d’envoi de la 15e journée du championnat de Polynésie a eu lieu vendredi dans l’antre mythique de Pater, où l’AS Dragon, une équipe en quête de qualification, affrontait l’AS Central. Un match qui, à première vue, semblait largement en faveur de Dragon, tant l’écart de points entre les deux équipes au classement était significatif. Cependant, le football est un jeu plein de surprises et rien n’est jamais joué d’avance.



Dès le début de la rencontre entre l’AS Dragon et l’AS Central, vendredi, les joueurs de Dragon imposent une pression intense sur les hommes de Central, monopolisant le ballon et ne laissant aucune chance à leurs adversaires de respirer. À la 10e minute, une belle occasion se présente pour Dragon avec un centre du Rayan Yansse Oue, mais le ballon traverse la surface sans qu’aucun attaquant ne puisse le reprendre.



Cependant, l’AS Central ne se laisse pas intimider. Les joueurs de Raimoana Bennett répliquent rapidement en se procurant quelques situations dangereuses. À la 13e minute, après un corner parfaitement exécuté par Kamalani Terainui Bennett, Maitere Tanerii reprend d’une frappe croisée et ouvre le score : 1-0. Une surprise pour beaucoup, car l'AS Dragon semblait bien plus menaçante jusque-là.



Les joueurs de Dragon tentent de réagir, mais leurs tentatives restent désordonnées et manquent de précision, à l’image d’un coup franc frappé par le capitaine Makalu Xowi et repris de la tête par un coéquipier, mais le ballon passe à côté. Cependant, la persévérance finit par payer pour Dragon. À la 38e minute, après un débordement sur le côté gauche, un centre est récupéré par Xowi, qui trouve parfaitement Oue dans la surface. Ce dernier égalise d’une belle reprise de la poitrine : 1-1.



Mais l’AS Central ne lâche pas prise. Dès l’engagement, une faute dans la surface offre un penalty aux coéquipiers de Tanerii. Ce dernier ne se prive pas et permet à son équipe de reprendre l'avantage : 2-1. Avec ce doublé, l’AS Central regagne les vestiaires en tête.



Une deuxième mi-temps disputée et pleine de suspense



Les joueurs de l'AS Dragon reviennent sur le terrain avec la ferme intention de recoller au score. Dès la 49e minute, Dragon bénéficie à son tour d’un penalty après une main dans la surface. Le capitaine d’un soir, Makalu Xowi, ne tremble pas et égalise d’une frappe précise : 2-2.



La rencontre continue sur un rythme effréné, avec de part et d’autre des occasions franches. À la 59e minute, Maitere Tanerii, très en vue vendredi soir, pénètre dans la surface et centre, mais Heiarii Tang glisse au moment de frapper. Quelques instants plus tard, l’AS Dragon répond avec une frappe d’André Gaillot à l’entrée de la surface qui frôle la lucarne du gardien de Central.



À la 74e minute, l’AS Dragon manque une grosse occasion : une tête à bout portant de Rayan Yansse Oue qui passe au-dessus de la barre transversale. Le match semble pouvoir basculer à tout moment, mais il reste indécis.



L’AS Dragon aurait pu prendre l’avantage quelques minutes plus tard. Sur une belle passe du très remuant Oue vers son capitaine Xowi, ce dernier se fait faucher aux abords de la surface. Il tente un coup franc direct, mais celui-ci passe largement à côté. La tension monte, et les dix dernières minutes de la rencontre sont d’une intensité redoublée.



L’AS Dragon continue de multiplier les assauts, tandis que l’AS Central se contente de contre-attaquer. Une erreur de relance dans la défense de Dragon offre à Central une belle occasion de passer devant, mais les attaquants ne parviennent pas à concrétiser.



La dernière chance du match est pour l’AS Dragon. Un coup franc de 35 mètres frappé par Yan-Gaël Le Roy ne trouve malheureusement aucun coéquipier pour le reprendre.



Un match nul qui laisse des regrets pour Dragon



Finalement, le score en restera à 2-2. Un résultat qui n’est pas favorable à l’AS Dragon, qui perd des points précieux dans la course à la qualification. “On s’attendait à un match difficile entre deux équipes qui cherchent à prendre des points au classement. La saison et longue et difficile, surtout que la coupe arrive et nous tenons vraiment à conserver notre titre. Il faudra gérer tout ça et réussir à être compétitif dans les deux tableaux”, déclarait le taulier de l’AS Dragon, Jonathan Torohia.



Du côté de l’AS Central, ce match est une belle confirmation de sa forme actuelle et de l’état d’esprit conquérant qui se développe au sein de cette équipe. “On aurait pu repartir avec les quatre points. Mais on est content, on commence à voir les fruits du travail. On a gagné en maturité. Mais il faudra gommer ces moments où on se relâche trop, souvent en début de deuxième mi-temps. Mais j’ai vu une équipe avec du caractère et un vrai collectif, j’en suis très fier”, analysait le coach de Dragon, Raimoana Bennett.



Les deux équipes se séparent sur un match équilibré et spectaculaire, mais Central aura sans doute un léger sentiment de satisfaction, tandis que Dragon devra redoubler d’efforts pour revenir dans la course. Surtout que leurs concurrents directs ne se sont pas fait prier pour prendre de l’avance. Vénus a gagné 4-2 à domicile contre Taiarapu FC. Idem pour Pirae qui inflige une lourde défaite à Manu Ura 8 à 1. Heureusement pour Central et Dragon, l’AS Tefena a connu le même sort et n’a pu faire qu’un match nul contre la surprenante équipe de l’AS Mira, 2-2. Rien n’est joué dans ce championnat qui nous réservera encore beaucoup de surprises.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 23 Février 2025 à 19:28 | Lu 453 fois