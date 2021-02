Dragon accroché par Vénus, Pirae en démonstration à Tefana

L'affiche était prometteuse sur le papier, mais sur le terrain la confrontation entre l'AS Dragon, leader de Ligue 1, et l'AS Vénus, quatrième du classement avec deux matchs en retard, a accouché d'un match plutôt insipide au stade de Mahina. Normal, serait-on tenté de dire après trois mois de trêve forcée, et avec seulement un match officiel dans les jambes des 22 acteurs. Du moins pour Dragon qui a bien joué les 90 minutes de son match face à l'AS Pueu pour une victoire 3-2, alors que Vénus a vu sa rencontre face à l'AS Central, arrêtée au bout de la première mi-temps.Difficile donc pour les formations d'Efrain Araneda et de Samuel Garcia de trouver du rythme, notamment au cours des 45 premières minutes. Un premier acte durant lequel les deux équipes ont surtout usé, et abusé, du jeu long pour tenter d'apporter le danger devant les cages. Une tactique qui a souri aux Bleu de Mahina qui ont ouvert la marque peu avant la pause, grâce à l'inévitable Teonui Tehau. Le meilleur buteur de Ligue 1, avec 15 réalisations au compteur avant cette rencontre, a profité d'une faute d’inattention de la défense pour venir tromper Benjamin Tardivel (1-0).Au retour des vestiaires les deux formations sont revenues avec de biens meilleures intentions dans le jeu et dans l'intensité. Les hommes d'Efrain Araneda investissait la moitié de terrain de leur hôte du soir et se procurait leurs meilleures occasions depuis le début du match, sur un coup franc d'abord qui est venu flirté avec le poteau gauche du but de Teave Teamotuaitau, puis sur une frappe trop molle de Rainui Tze-Yu. De leurs côtés, les coéquipiers de Teonui Tehau se sont montrés incisifs en contre-attaque mais ont manqué de réussite devant le but.Et l'expulsion de Kevin Barbe dans la dernière demie-heure n'a rien arrangé aux affaires de Vénus qui allait concéder l'égalisation peu de temps après l'expulsion de son défenseur. Tunoa Tevaearai, sur un ballon mal renvoyé, a placé une belle frappe tendue à l'entrée de la surface ramener Dragon à hauteur de son adversaire (1-1). Il ne se passera plus rien jusqu'à la fn de la rencontre. Les deux équipes se sont donc quittées dos à dos. Les deux points du nul qui permettent néanmoins à Dragon de rester leader de Ligue 1, et Vénus de grimper provisoirement sur la troisième marche.Dans le même temps, vendredi, l'AS Pirae, dauphin de Dragon au classement, se déplaçait à Puurai pour retrouver l'AS Tefana, septième du championnat. Et les champions en titre n'ont pas fait de détail. Ces derniers ont ouvert la marque dès la troisième minute de jeu grâce à Benoit Mathon, ancien buteur des jaune et vert de Faa'a. Les protégés de Naea Bennett ont ensuite déroulé en deuxième mi-temps en inscrivant quatre buts. Sandro Tau s'est offert un doublé, avant une réalisation du capitaine Raimana Li Fung-Kuee et le festival est clôturé par Benoit Mathon. Score final 5-0 pour Pirae qui infligeait là la première défaite de Tefana sur sa nouvelle pelouse synthétique.Un nouveau large succès qui permet aux orange, qui comptent deux matchs en retard, de revenir à quatre points de Dragon au classement. La 8ème journée de Ligue 1 se poursuit samedi avec quatre matchs au programme.