Dragon, Pirae et Tefana gardent le rythme en tête de la Ligue 1

Tahiti, le 21 novembre 2021 - Les leaders de Ligue 1 ont tenu leur rang à l'issue de la troisième journée de championnat. Vendredi, Dragon, premier au classement s'est péniblement imposé face à une vaillante équipe de Tamarii Punaruu (3-2). Tefana, troisième a aussi eu du mal face à Excelsior (2-0) mais a signé une troisième victoire en autant de match. Le double champion en titre, Pirae, a pour sa part dominé Central (4-0).



Pas vraiment de surprise à l'issue de la troisième journée de Ligue 1 qui s'est jouée ce week-end. Néanmoins on peut noter que des favoris au titre ont été bousculés. C'était le cas par exemple de l'actuel leader, Dragon qui était opposé, vendredi, au promu, Tamarii Punaruu. Si les joueurs de Titioro ont rapidement pris les devants au tableau d'affichage, grâce à deux buts de leur capitaine Raimana Li Fung Kuee, ils ont ensuite eu plus de mal face à la formation de Punaauia, réduite pourtant à dix dès la 20e minute de jeu. Mais même à dix contre onze, Punaruu a réussi à réduire l'écart avant la mi-temps grâce à une réalisation de Ariinui Ariioehau (2-1).



Après la pause, François Mu allait redonner deux buts d'avance à Dragon (3-1). Dans la foulée Gary Rochette a de nouveau réduit la marque pour Punaruu et permettait à son équipe d'y croire encore (3-2). Mais le score n'a plus bougé et c'est bien la formation de Titioro qui s'est imposée et pour signer sa troisième victoire en trois matchs. Un nouveau succès qui permet aux hommes de d'Efrain Araneda de conserver sa première place au classement grâce à une meilleure différence de but.

Pirae en contrôle face à Central Le dauphin de Dragon, Pirae, reste également dans le rythme. Le double champion en titre était opposé, samedi, à Central. Une rencontre parfaitement maitrisée par les protégés de Naea Bennett qui se sont imposés sur le confortable score de 4-0. Sur un super lob, Ariiura Labaste a ouvert le score pour les orange à la demie-heure de jeu. Puis les joueurs de la capitale ont définitivement craqué en deuxième période. A l'heure de jeu, Benoit Mathon et Donovan Bourebare, coup sur coup, allait mettre à l'abri Pirae (3-0). Et Yohann Tihoni a donné un peu plus de relief à la victoire de Pirae en participant également à la fête (4-0). Si Pirae marque beaucoup de but, les orange sont également très solide puisqu'ils n'ont encaissé aucun but depuis le début de la saison.



Derrière Dragon et Pirae, Tefana est également en jambe pour ce début de saison. Les jaune et vert de Faa'a ont également signé un troisième succès en autant de match, vendredi, face à Excelsior. Mais à l'image de Dragon, la formation de Faa'a a été bousculée par une vaillante équipe de la Mission. Tefana du attendre les arrêts de jeu de la première mi-temps pour ouvrir le score par l'intermédiaire de son capitaine Viritua Tiaiho. Tearii Labaste a ensuite fait le break en seconde période pour Tefana qui s'est imposé sur le score de 2-0. Un succès qui permet à l'équipe de Faa'a de s'installer à la troisième place.

Pueu en rythme aussi, Tiare Tahiti enfonce l'Olympic Mahina Dans les autres rencontres de cette troisième journée de Ligue 1, on note la large victoire de Pueu face à Mataiea (4-1). La formation de la Presqu'île, qui vu pourtant son meilleur joueur, Yohann Tihoni rejoindre Pirae à l'intersaison, réalise aussi un bon début de saison avec deux victoires en trois matchs. Pueu est pour le moment quatrième de Ligue 1.



Enfin Tiare Tahiti a signé son première succès de la saison, samedi, face à l'Olympic Mahina. L'OM avait pourtant ouvert le score grâce à Gilles Teauroa, mais Marii Taurua a remis les Vert de Moorea dans le bon sens (1-1). Et c'est finalement Rainui Nordman qui a offert la victoire à Tiare Tahiti au bout du temps réglementaire (2-1). L'OM pour sa part concède son troisième revers.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 21 Novembre 2021 à 10:42 | Lu 469 fois