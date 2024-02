Douze enfants porteront la flamme olympique lors de son passage en Polynésie

Tahiti, le 14 février 2024 - Le programme Génération 2024 lancé par le Comité Paris 2024 et la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ont annoncé ce mardi que douze élèves âgés de 9 à 15 ans, ont été sélectionnés pour porter la flamme olympique lors de son passage au Fenua le 13 juin prochain.



Les Jeux Olympiques (JO) approchent à grands pas et avec eux, l’arrivée de la flamme au Fenua. C'est dans ce cadre que la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) et le programme Génération 2024 lancé par le comité organisateur des Jeux Olympique à Paris ont sélectionné 12 élèves qui auront le privilège de porter ce symbole sportif à travers la Polynésie. Ces douze jeunes intègrent donc désormais la grande famille de ces “éclaireurs”, ces athlètes qui soulèveront la flamme olympique en France hexagonale et dans les territoires d'outre-mer et qui sont au nombre de 11 000 au total. En Polynésie, ils sont 124 sportifs à avoir été sélectionnés, dont l'actuel coach de l'équipe de France de surf, Hira Teriinatoofa, l'ancienne Miss Tahiti, Mehiata Riaria ou encore la surf-skieuse Ranitea Mamatui.



Ces jeunes, donc, âgés de 9 à 15 ans, sont issus des collèges et écoles de Taha'a, Moorea, Arue, Papeete, Punaauia, Papara, Mataiea ou encore Taravao et ont chacun été choisis par leur établissement, en raison de leur attrait pour le sport et leur état d'esprit. Douze suppléants ont également été nommés.



Le parcours de la flamme



Pour rappel, la flamme olympique sera présente en Polynésie le 13 juin prochain. Elle parcourra 21 km, sur le principe de tronçons de 200 mètres, dans onze différentes communes sur Tahiti. À chaque étape, des événements seront organisés et mettront en valeur les différents sites sportifs importants de l'île, comme les greens de golf à Papara, le spot de surf de l'embouchure ou encore le complexe sportif de Tiapa et le stade Willy Bambridge à Papeete. Le dernier porteur allumera, en fin de journée, un chaudron sur la place To'ata.



Kaua'i, porteur suppléant de l'école Tamahana d'Arue : “Je pratique plusieurs sports” Comment as-tu été sélectionné pour être suppléant ?

“J'ai été sélectionné en participant à plusieurs activités et en remportant la plupart des cross de mon école. C'est ma maîtresse qui m'a informé de ma sélection. Elle a également estimé que j'avais un caractère et un esprit sportif qui correspondent aux valeurs véhiculées par la flamme olympique.”



Quels sports pratiques-tu ?

Je pratique plusieurs sports : du basket et du tennis en club, et je m'entraîne seul à la course de fond.”

​Haniley, porteuse titulaire du collège de Mahina : “J'ai été sélectionnée grâce à mes professeurs d'EPS” Comment as-tu été désignée comme porteuse titulaire ?

“Pour ma part, j'ai été sélectionnée grâce à mes professeurs d'EPS. Ils se sont réunis pour décider de la personne qu'ils choisiraient, et j'ai été désignée, notamment en raison de mon investissement dans les cours et de mon sens du collectif.”



Tu pratiques également le judo en sélection, c'est exact ?



“Oui, je fais du judo depuis la 6ème, en club et en sélection à Venus. Je me suis également lancée dans la formation d'arbitre de judo cette année.”





Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 14 Février 2024 à 16:40 | Lu 870 fois