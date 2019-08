Douze agents de la commune de Maupiti décorés

MAUPITI, le 6 août 2019 - Suite à la demande du maire de Maupiti, douze agents communaux ont été décorés vendredi dernier. Une distinction qui salue le travail accompli par ces agents depuis plusieurs années. Certains ont effectué plus de 30 ans de service. La cérémonie s’est tenue en présence du tāvana hau de l’Etat, en charge de l’archipel de la Société.



Après plusieurs années de bons et loyaux services au sein de la commune de Maupiti, douze agents ont été décorés vendredi dernier.



Une cérémonie qui s’est tenue en présence du tāvana de Maupiti, Woullingson Raufauore et de l’administrateur de l’Etat en charge de l’archipel de la Société, Raymond Yeddou. Les familles et les habitants de l’île étaient également de la partie pour saluer le travail de ces agents.



Dève Tuheiava (chef de la police municipale) a reçu la médaille de la sécurité intérieure, Teiva Mahuru, Brandon Mana, Gaston Matapo, Mario Tauirai, Sandy Tauvirai et Teva Teauroa, ont reçu la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers. Enfin, cinq médailles d’honneur du travail ont été attribuées à Teharetua Vaerea, Leila Taero, Lewis Raioho, Emmanuel Taero et Gérald Sachet.