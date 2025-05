Doully, rauque ’n drôle au Fenua

Tahiti, le 29 mai 2025 - Quatre ans après son dernier passage au Fenua dans la cadre d’une scène commune qu’elle partageait avec d’autres artistes, l’humoriste Doully présentera ces vendredi et samedi son spectacle, Hier j’arrête ! Deux représentations qui vont clore un chapitre de près de trois ans de ce seul en scène avant une pause écriture pour lancer un nouveau show.





L’humoriste Doully, qui s’est déjà produite en petit comité mercredi soir à Moorea, se dévoilera vendredi et samedi sur scène au Royal Tahitien. “J’ai voulu exprimer plein de choses à travers ce spectacle. Déjà, que si tu as des galères dans la vie, tu peux en sortir. Ça fait toujours du bien de voir que si tu en chies dans la vie, et ben il n’y a pas que toi, que tu n’es pas tout seul.”



Avec son franc-parler, Doully revient pendant plus d’une heure et demie sur ses années difficiles, de l’héroïne à l’errance, et de son accomplissement sur une scène qui finalement l’appelait déjà depuis son plus jeune âge.



Au Fenua depuis quelques jours, elle en a déjà profité pour s’imprégner de l’ambiance polynésienne. Et venant de la grisaille métropolitaine, Doully est forcément conquise. “Pff, la gentillesse ici, c’est quelque chose. Il n’y a pas plus gentil qu’un Polynésien sur cette planète. Il n’est pas possible de garder un mauvais souvenir de la Polynésie… à part les coqs. Ils sont complètement flingués vos coqs (rires) ! Normalement, ça chante le matin et puis c’est tout. Ici, c’est toute la nuit. Je penser que le coq polynésien prend des trucs.”



Présente en télé sur Canal+, à la radio sur Nova dans “La Dernière”, Doully va prochainement poser ses valises au Québec pour deux dernières dates avant de prendre un temps de pause pour se remettre à écrire. “Et quand on enchaîne la Polynésie et le Québec dans la foulée, c’est compliqué pour faire les valises”, rie la comédienne à la voix rauque.

“Là pour faire du bien au public” Doully mène une vie à 100 à l’heure. Sa vie de scène, comme celle qu’elle vivait du temps des excès, cette vie qu’elle dévoilera justement lors de ces deux soirées. “Mon dernier jour off, mais vraiment off, lors duquel on ne parle pas de boulot, c’était le 6 janvier. Un jour sans tournage, sans spectacle, sans mail à répondre. Même à minuit, quand je rentre chez moi après un spectacle, je continue à penser. Il faut que je fasse ci, je n’ai pas fait ça…”



Comme de nombreux humoristes, Doully assume ses brèches et en parle sans gêne. Son spectacle est justement issu de sa propre vie. “On a des brèches, c’est certain”, explique-t-elle revenant aussi sur la paresse des journalistes qui se sont limités à traduire son spectacle sur son seul rapport passé aux drogues et à l’alcool. “Les trucs les plus drôles, on les écrit dans le down, dans le spleen. Et puis les gens adorent entendre parler du problème des autres. Je ne suis pas là pour autant pour faire ma psychothérapie. Ça ne ferait pas rire. Je ne suis pas là pour faire mon exutoire, mais pour faire du bien au public. Je suis en paix avec mon passé. Alors oui, les journalistes qui me relancent tout le temps sur la drogue, l’alcool – que je n’ai pas consommé plus que d’autres, j’ai juste une voix qui donne l’impression que je suis bourrée – ça me fait chier. On ne peut pas leur en vouloir, parce que c’est ce qui lance le spectacle, mais il ne faut pas oublier que je parle de beaucoup d’autres choses dans ce spectacle.”



Et toutes ces choses sont à découvrir ce vendredi soir et ce samedi soir au Royal Tahitien.

Pratique



Doully au Royal Tahitien

Vendredi et samedi à 19 h 30



Tarif unique : 6 000 francs

Billets en vente dans les magasins

Magic City Papeete et Faa’a et en ligne sur : fenuamoove.com



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 29 Mai 2025 à 21:12