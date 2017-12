Douche, picots, plans inclinés... : la fondation Abbé Pierre se mobilise contre les dispositifs anti-SDF

Paris, France | AFP | mercredi 05/12/2017 - Douche automatique, picots, plans inclinés : pour dénoncer les dispositifs urbains anti-SDF, la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs Solidarité ont lancé le hashtag #soyonshumains et collé des affiches dans plusieurs lieux en France qui ont mis en place ce genre de mobilier pour empêcher les sans-abris de s'installer.

"Ce n'est pas parce qu'on n'a plus rien qu'on n'a pas le droit de se reposer, de se laver, d'aller aux toilettes", a déclaré Christophe Robert, délégué général de la fondation Abbé Pierre devant une agence de la banque LCL en plein coeur de Paris, où une soixantaine de bénévoles s'activaient à coller des affiches sur les murs et les fenêtres, scandant "Au lieu d'empêcher les SDF de dormir ici, offrons-leur un logement décent ailleurs".

Devant cette banque, des picots empêchent quiconque de s'asseoir ou de s'allonger le long des fenêtres.

La fondation a lancé également un site internet, soyonshumains.fr, ainsi qu'un hashtag #soyonshumains, où chaque citoyen est appelé à photographier et poster des photos de dispositifs anti-SDF pour les répertorier.

A Metz également, des panneaux ont été collés sur des bancs, la devanture d'une banque, d'un magasin et d'un cinéma dès 07H00 par une quinzaine de militants de la Fondation.

Il s'agissait de dénoncer les aménagements mis en place sur le mobilier urbain "pour empêcher les sans-abris de se poser, de s'allonger, de trouver un moment de trêve" et plaider pour "un accès direct des personnes à la rue à un logement", a indiqué Véronique Etienne, directrice de la fondation Abbé Pierre dans le Grand Est.

"Dans notre système, on traite la santé, le logement, l'emploi... Alors que si on prend une personne dans son intégralité on peut faire un accompagnement global", a-t-elle ajouté, jugeant "inacceptable que dans la cinquième puissance mondiale, il y ait encore des sans-abris et qu'on peine à mettre en place les solutions qui existent".

"Quand la nuit est chaude, pas mouillée, ils sont souriants, décontractés. Quand la nuit est humide et froide, qu'ils ont été virés, on les voit complètement défaits, cassés", a relaté Patrice Ravaine, bénévole retraité dans un accueil de jour fréquenté par quelque 150 personne.

"Je sens plus de résignation que de révolte", a commenté ce bénévole messin.

Deux autres lieux du très chic centre de la capitale ont été recouverts d'affiches : ici parce qu'une douche se déclenche dès qu'une personne sans badge franchit le porche d'un garage d'une copropriété, et là parce que des plans inclinés installés devant un bâtiment de la chambre du commerce et de l'industrie évitent aux passants de s'asseoir.

Bruno Morel, directeur d'Emmaüs Solidarité, a voulu alerter sur "l'état d'épuisement dans lequel les personnes arrivent dans les centres", dénonçant ces "insupportables" dispositifs urbains.

Selon la fondation Abbé Pierre, le nombre de personnes sans domicile fixe a augmenté de 50% entre 2001 et 2012, et plus de 2.000 personnes meurent dans la rue chaque année en France.