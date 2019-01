Double explosion dans un immeuble en Chine: un mort

Pékin, Chine | AFP | vendredi 25/01/2019 - Une personne a été tuée et une blessée dans deux explosions, considérées comme criminelles, survenues vendredi à quelques minutes d'intervalle dans un gratte-ciel de Changchun, une ville du nord-est de la Chine, a annoncé la municipalité.



Lors du premier incident, signalé aux pompiers vers 15h13 (07h13 GMT), une voiture garée au sous-sol de l'immeuble a explosé. Il a été suivi à 15h16 d'une seconde explosion dans un bureau au 30e étage de cet immeuble, le Wanda Plaza Apartment Building, a précisé la Ville sur le site de microblog chinois Weibo.

Après les premières investigations, les organes de la sécurité publique traitent ces explosions comme une affaire criminelle, selon la même source.

Les premières informations faisaient état d'une seule explosion au trentième étage et d'un mort. Il n'a pas été ensuite précisé où la seconde victime avait été blessée.

Les médias chinois ont rapporté que les pompiers étaient sur place, éloignant les passants pour leur sécurité.

Une dame, Ms Zhang, a témoigné auprès des journalistes du Quotidien de la jeunesse de Pékin, après avoir été évacuée d'un restaurant du Wanda Plaza où elle déjeunait : "Il y a eu une vingtaine d'explosions, la radio du centre commercial a dit qu'il fallait évacuer, nous nous sommes précipités dehors".

Sur les réseaux sociaux circulaient des images de rues enfumées illuminées ponctuellement par des éclairs, potentiellement dus à des explosions. L'AFP n'a pas immédiatement pu vérifier l'authenticité de ces vidéos.

Ces explosions surviennent une semaine avant les vacances du Nouvel an lunaire, que les Chinois aiment célébrer avec force pétards, néanmoins interdits désormais dans la plupart des villes chinoises en raison des trop nombreux accidents qu'ils engendraient.

Mais la Chine a aussi connu des explosions criminelles par le passé.

En juin 2017, une bombe avait ainsi explosé à l'extérieur d'un jardin d'enfants, tuant huit personnes et faisant des dizaines de blessés. Un homme de 22 ans décrit comme introverti et avec des problèmes de santé, tué dans l'explosion, a été accusé de cette action.

Par ailleurs, des attentats ont fait des centaines de morts ces dernières années dans le pays, attribués à des Ouïghours, principale ethnie -- musulmane et turcophone - de la vaste région autonome du Xinjiang, dans le nord-ouest du pays.

En réponse, le gouvernement chinois a lancé une campagne de répression du séparatisme et du terrorisme. Selon des estimations citées en août par un groupe d'experts de l'ONU, près d'un million de Ouïghours et d'autres membres d'ethnies chinoises de langue turque sont ou auraient été détenus dans des camps de rééducation au Xinjiang.