Doublé en or au tournoi par équipe pour les pongistes tahitiens aux Salomon

Tahiti, le 23 novembre 2023 - Océan Belrose, Hugo Gendron, Kenji Hotan et Bydhir Carnet ont décroché, mercredi aux îles Salomon, la médaille d'or au tournoi par équipe. Les pongistes tahitiens ont dominé en finale leurs rivaux calédoniens sur le score de 3-1. Et doublé en or pour le tennis de table tahitien avec la victoire en finale de la sélection féminine composée des jumelles Tehahetua, Keala et Kelley, de Heimoe Wong et de Takihei Manutahi.



Le tennis de table est depuis deux éditions des Jeux du Pacifique, une discipline sur laquelle la délégation tahitienne peut compter pour faire le plein de médailles. En 2015, en Papouasie Nouvelle-Guinée, la sélection polynésienne, emmenée notamment par Alizé Belrose et Melveen Richmond, avait réalisé un grand chelem en remportant sept médailles d'or. Il quatre ans aux Samoa, les pongistes tahitiens n'avaient pas fait le plein d'or, mais ils avaient ramené sept médailles, dont deux en or. Et la campagne aux îles Salomon cette année ne pouvait pas mieux débuter pour les représentants du fenua. Au tournoi par équipe, la sélection masculine et féminine se sont toutes les deux hissées, ce mercredi, en finale et cela en dépit des nombreuses coupures de courant qui ont perturbé la compétition à Honiara.



Les messieurs en or pour la troisième fois de suite



Chez les messieurs, les pongistes tahitiens étaient opposés dans le match pour l'or à la Nouvelle-Calédonie. Le leader de la sélection polynésienne, Océan Belrose a bien lancé son équipe en l'emportant par trois sets à zéro. Kenji Hotan enchainait dans la foulée et s'inclinait en quatre sets face à son adversaire cagou. Il s'agissait là du seul bémol de cette finale pour les représentants du fenua. Hugo Gendron et Océan Belrose, une nouvelle fois, ont fini le travail en apportant les deux derniers points. A l'arrivée une victoire 3-1 pour les joueurs tahitiens qui décrochent l'or au tournoi par équipe pour la troisième fois de suite.







Les filles au bout du suspens



La sélection féminine de son côté avait rendez-vous en finale avec Fidji. Une rencontre qui a mal débuté pour les Tahitiennes avec la défaite de Heimoe Wong dans le premier simple. Néanmoins la numéro une polynésienne, Kelley Tehahetua relançait son équipe en s'imposant en cinq sets face à la meilleure joueuse fidjienne. Sa sœur jumelle et porte drapeau de la délégation tahitienne, Keala Tehahetua, redonnait ensuite l'avantage à la sélection polynésienne. Fidji s'offrait néanmoins un sursis après la nouvelle défaite de Heimoe Wong. Direction donc un cinquième simple décisif pour Kelley Tehahetua. Et cette dernière n'a pas tremblé pour offrir le point de la victoire aux siens et l'or au passage.







A noter par ailleurs que la sélection handisport, composée d'Allgower Marua'e, de Mateau Tehei, Teva Bu Luc et de Heiava Lamaud a décroché l'argent après leur défaite en finale face aux îles Salomon. Des performances de bon augure avant les compétitions en simple et en double.

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 23 Novembre 2023 à 10:04 | Lu 877 fois