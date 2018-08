Double chance pour l’un des gagnants du jeu-concours Be Happy

PAPEETE, 8 août 2018 - Un sexagénaire à la retraite a été tiré au sort parmi les 20 premiers premiers gagnants du jeu-concours Be Happy. Il a gagné un lot de tickets à gratter parmi lesquels un ticket Ori Tahiti porteur d'un gain de un million Fcfp.



Ce sexagénaire retraité avait participé au jeu-concours Be Happy organisé par la Pacifique des Jeux. Il avait collecté ses tickets non gagnants et les avait joints à un bulletin de participation en se disant que la chance serait peut-être au rendez-vous. Bien lui en a pris car il a justement eu la chance de faire partie des 20 gagnants tirés au sort lors du 1er tirage du 31 juillet. Il a ainsi remporté une pochette cadeau de la Pacifique des Jeux d’une valeur de 20.000 Fcfp de tickets à gratter.Par chance, la bonne fortune ne s’est pas arrêtée en si bon chemin et, après avoir gratté tous les tickets de la pochette, il s’est rendu compte qu’elle lui avait réservé un autre cadeau grâce au jeu Ori Tahiti : Il venait en effet de remporter 1.000.000 de francs. Quelle ne fut pas sa surprise de gagner ce gros lot et c’est avec une certaine émotion qu’il est venu au Fare Loto récupérer son chèque.