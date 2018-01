Douane: saisie de plus de 3000 contrefaçons de jouets au 4 ème trimestre 2017

PAPEETE, le 5 décembre 2017 - Au 4 ème trimestre 2017, les douaniers du port de Papeete ont saisi 3134 contrefaçons de jouets (contre 567 en 2016) , majoritairement des jouets imitant de grandes marques connues du public.



Les services des douanes ont procédé à deux constatations particulièrement significatives en provenance de Chine:



1) En octobre, lors du contrôle d'un conteneur préalablement, sélectionné, 2 632 poupées contrefaisant les marques nord-américaines bien connues des consommateurs sont découvertes. La valeur déclarée à la douane est de 298 719 xpf, la valeur des produits authentiques est de 7,2 xpf. Les marques contactées immédiatement par la douane, ont confirmé qu'il s'agissait bien de copies. La marchandise a été saisie et l'opérateur a dû s'acquitter d'une forte amende.



2) En novembre, lors d'un second contrôle réalisé dans l’entrepôt d'un importateur, sont découverts 418 jouets et 44 valisettes contrefaisant différentes marques de jouets pour enfants. La valeur déclarée à la douane est de 259 211 xpf, la valeur des vrais produits est estimée à 1,6 M xpF. Le caractère contrefaisant a été confirmé par les marques dans les délais réglementaires. Les faux jouets seront détruits prochainement et l'opérateur a dû payer à la douane une pénalité conséquente, réglée sur le champ.



En 2016, la douane française a saisi, sur l'ensemble de son territoire, 873 400 jouets contrefaits. La grande majorité de ces jouets contrefaits et dangereux est fabriquée en Chine. Ils sont principalement revendus dans des bazars, sur des marchés, à la sauvette ou encore sur Internet.



Ce chiffre est d’autant plus alarmant que les jouets contrefaits ou dangereux constituent de réels dangers pour la santé des enfants