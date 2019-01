Donuts Boat : voir le lagon autrement

PAPEETE, le 24 janvier 2019 - La société Donuts Boats Pacific loue depuis mi-janvier des "Donuts boats". Il s’agit de petites embarcations imaginées par un constructeur allemand qui permettent de profiter du lagon en petit groupe. Il n’y a aucune restriction d’utilisation d’âge ou d’expérience.



" Il n’y a pas besoin de permis pour utiliser les Donuts boats ", affirme Rouven Gerken qui gère les embarcations pour la société Donuts boats Pacific de David Jacques et Teina Teahi. " Ils sont équipés d’un moteur de CV. J’assure une rapide présentation de 10 à 15 minutes à l’arrivée des clients pour la prise en main. Et cela suffit. "



Les Donuts boats sont des embarcations rondes qui ont été inventées il y a 10 ou 15 ans. Mille Donuts boats ont déjà été vendus dans plus de 70 pays.



Jusqu’à 8 personnes



" Les Donuts boats peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes sans limite d’âge. " Des bébés aux grands-parents, tous les visiteurs sont les bienvenus. " Il n’y a qu’un seuil de poids à respecter ", indique Rouven Gerken, " il ne faut pas dépasser les 800 kg ".



Toutes les conditions de sécurité sont respectées. Les Donuts boats sont présentés comme insubmersibles, ils ne peuvent pas se renverser. Toutefois, des gilets de sauvetage sont accessibles au besoin. Un éclairage est installé sur la structure.



Il existe deux options pour les clients : la version avec barbecue (moderne avec tirage simple) et l’autre avec bac à glace. L’un et l’autre sont placés au centre du bateau, les convives s’installent tout autour.



" Quand on reçoit la réservation et en attendant les clients, on prépare le barbecue ", explique Rouven Gerken. " Je dépose du charbon, on utilise du charbon de coco qui s’allume très facilement et a une vitesse de combustion lente. J’ajoute des allume-feu et je laisse libre à chacun de démarrer le barbecue quand il le souhaite. "



À bord des serviettes de table, couverts et des verres sont mis à disposition. À ce propos, David Jacques précise que " ce n’est pas de la vaisselle jetable en plastique et nous faisons la vaisselle au retour des bateaux ".



Chacun est libre d’apporter ce qu’il souhaite consommer ou de choisir sur la carte de l’hôtel parmi les offres spécialement mises en place pour ces bateaux.



À l’Intercontinental de Faa’a et au Manava



La société Donuts Boats Pacific possède aujourd’hui 10 embarcations. Actuellement, huit sont à quai à l’Intercontinental, près du centre de plongée et deux à l’hôtel Manava de Punaauia. Rapidement, cinq Donuts boats partiront à Bora Bora. " Nous en laisserons alors 3 à l’Intercontinental et 2 au Manava. "



Les locations sont possibles tous les jours de la semaine entre 3 et 12 heures. " Le forfait sunset, de 17 à 20 heures, plaît beaucoup ", constate David Jacques.



La zone de navigation, pour les bateaux de l’Intercontinental, est l’aquarium. Un site de plongée connu au-dessus des épaves. Pour ceux du Manava, ce sont les bancs de sable à droite et à gauche de l’hôtel. Les utilisateurs, assis sur le bateau peuvent se mettre à l’eau à tout moment de la location, une petite échelle permet de remonter sans difficulté.