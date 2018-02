"Donner les mêmes chances aux patients polynésiens"

A l'heure actuelle, des evasan sous Ecmo sont déjà effectuées aux Antilles ou à La Réunion, mais les trajets avoisinent les 12 heures, les 24 heures de trajet entre Tahiti et Paris demande une lourde et coûteuse logistique.



"On réfléchit avec l'équipe de réanimation ici, il y a encore des problèmes à régler du fait de l'éloignement. Ce long trajet engendre différents problèmes techniques et logistiques notamment concernant le transport d'oxygène, car l'Ecmo nécessite une grande consommation d'oxygène. On espère que cela pourra se régler assez rapidement. Une fois le malade dans l'avion, il reste un patient de réanimation avec deux médecins et deux infirmiers pour d'occuper de lui, c'est assez rare. Il n'y a donc pas de raison qu'il y ait plus d’événements dans l'avion que dans un service de réanimation" , remarque le Dr Thibaut Schoell, qui a déjà à son actif une dizaine d'evasan sous Ecmo avec les Antilles.



"Nous sommes actuellement en discussion avec la CPS, car le coût d'une telle evasan est élevé, et avec la compagnie Air Tahiti Nui, nous espérons que d'ici la fin de 2018, toutes les conditions soient réunies pour effectuer une evasan sous Ecmo vers Paris. Nous souhaitons donner aux Polynésiens les mêmes chances qu'ailleurs" , conclut le Dr Éric Bonnieux.