Don Diablo rejoint le Tiki Fest

Tahiti, le 4 février 2025 - Ça y est, le Line Up du Tiki Fest est complet. Un dernier artiste, star mondiale de l’electro est venu cette semaine compléter la liste des vedettes qui seront présentes pour cette nouvelle édition. Il s’agit de Don Diablo, DJ- Producteur Néerlandais. Véritable Star inconditionnelle de la House music et N°1 mondial de la Future House, il est classé dans le Top 15 mondial depuis 10 ans jusqu’à atteindre la place de N°6 mondial à plusieurs reprises.



Il tourne non-stop sur les “mainstage” des plus gros festivals du monde, véritable tête d’affiche, se produisant lors d’événements rassemblant jusqu’à 100.000 personnes. Il sera présent en exclusivité sur le line-up du Tiki Fest.



Dès son plus jeune âge, avec ses succès tels que Blow, Who's Your Daddy, Pain Is Temporary, Pride Is Forever, Hooligans ou encore Animale, Don Diablo s’est imposé sur la scène électro comme une valeur sûre.



Il est tout récemment revenu sur le devant de la scène avec un album en préparation, dont le premier single a été dévoilé il y a quelques jours sous le pseudo Control Alt Delete. Il attaque très fort avec un remix du mythique Maniac de Michael Sembello, déjà remis au goût du jourt par Sound Of Legend, l’année dernière, ou par Carnival In Coal pour sa version métal.



Don Diablo sera à l’affiche du Tiki Fest en compagnie de Slimane, Feder, SCH, Bon Entendeur, Emma Peters et d’une kyrielle d’artistes locaux.



Le Tiki Fest, c'est dans moins de trois mois et les places au tarif EarlyBird partent très vite ! Si le Pass 2 Jours au tarif Early Bird est déjà épuisé, vous pouvez encore profiter des autres options à ce tarif exceptionnel : http://www.tikifest-tahiti.com

Tiki Fest 2025, c’est 12.000 personnes attendues dès 11 heures le vendredi 11 avril 2025 au Parc Vairai pour deux jours de musique inoubliables.

Les plus grands amoureux de musique peuvent d’ores et déjà réserver leur place camping prévu sur place pour chiller, danser et vivre l’expérience Tiki Fest jusqu’au lever du soleil !

Vendredi 11 & samedi 12 avril | à partir de 11 heures au Parc Vairai

Tarif Early Bird | À partir de 6.000 francs, en boutique Elite & I-store, ou en ligne sur : http://www.tikifest-tahiti.com



