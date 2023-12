Djibril Cissé aux platines du Fenua

Tahiti, le 28 décembre 2023 – L'ancienne star du ballon rond, Djibril Cissé, reconverti au deejaying, se produira les 2 et 3 février prochain sur le Fenua. L'occasion pour l'ancien international français de faire profiter les Polynésiens de ses sonorités afro-house et tribal qui rythment de plus en plus les soirées des night-clubs européens.



Il a participé aux beaux jours du football français, l'attaquant d'origine ivoirienne, Djibril Cissé, a marqué les esprits par son adresse devant le but. Fer de lance de l'AJ Auxerre de 1999 à 2004, il a été nommé à deux reprises meilleur attaquant de Ligue 1. En 2005, alors pensionnaire du célébrissime club de Liverpool, il décrochait la prestigieuse Ligue des Champions. Et enfin, convoqué en sélection française à 41 reprises, il a participé à deux Coupes du monde, 2002 et 2010. Et si encore aujourd'hui, l'ancienne star du foot dit ne pas être prête à raccrocher les crampons, Djibril Cissé s'adonne à son autre passion de DJ. Évoluant désormais sous le pseudonyme de DJ Tcheba, ce dernier est déterminé à faire découvrir son autre talent.



“Je mixe depuis l'âge de 14 ans”, assure l'ancien attaquant français, au micro de nos confrères journalistes de Corse Matin. “La musique a toujours été une passion en parallèle au foot. Au fil des années, je me suis perfectionné et quand j'ai mis fin à ma carrière professionnelle, je me suis mis à mixer dans les soirées un peu partout.” Et le DJ a su profiter de son statut pour tisser rapidement des amitiés avec les grands noms du milieu : “DJ Snake, Vladimir Cauchemar, Bob Sinclar ou David Guetta, j'ai eu la chance de rencontrer la plupart de ces DJ producteurs grâce au foot. Ils partagent comme moi la passion de la musique et du ballon rond, et certains m'ont permis d'avancer dans la musique.” À l'exemple de l'artiste Diplo, du groupe Major Lazer, qui lui a permis de sortir le morceau Kiti sur son label Higher Ground.



Connu pour ses sons aux couleurs plutôt afro-house et tribal, l'artiste promet qu'il “essaye toujours de s'adapter au public avec des titres plus généralistes et trouve toujours un bon compromis avec des remix de sons actuels et des rythmes afro”. L'ancien international français donne rendez-vous au public polynésien le vendredi 2 février prochain à la Brasserie Hoa, de 18 heures à 0 h 30, et le samedi 3 février au restaurant La Plage de Punaauia de 14 à 22 heures. L'organisation, engagée dans la protection de l'environnement, compte prélever 200 francs sur chaque entrée afin de reverser la cagnotte aux associations Mama Natura et Oceania, et invite ses participants à venir munis de leur verre “écocup”.