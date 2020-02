Dixit s'intéresse au girl power

En interrogeant toutes les femmes qui ont contribué au dossier, un point noir est venu entacher le tableau de la montée en puissance des femmes : l'importance des comportements machistes. En parallèle de la montée en responsabilité des femmes, "l'ambiance reste tout de même très machiste". Le plus surprenant, c'est que d'après l'enquête menée par Dominique Morvan, les jeunes hommes étaient plus enclins à faire montre de comportements et de remarques machistes. La journaliste s'interroge : "C'est peut-être à cause d'internet que les jeunes hommes n'ont plus la même mentalité". Pour elle, il est donc devenu nécessaire de "surveiller la jeunesse" et plus particulièrement "les jeunes garçons".



Le comportement le plus extrême est celui du harcèlement au travail, notamment le harcèlement sexuel. Une partie du dossier lui est consacré. Selon le dossier, le harcèlement constituerait un "risque psychosocial", c'est-à-dire qu'il porte atteinte à l'intégrité physique et à la santé mentale des salariés au sein de leur environnement professionnel. L'augmentation de ce type de faits est, selon la coordinatrice éditoriale, "peut-être liée au fait que les femmes s'étaient tues jusqu'ici".



Les chiffres publiés dans le dossier montrent d'ailleurs que le nombre de jugements du tribunal du travail et d'arrêts de la cour d'appel de Papeete a considérablement augmenté, passant de 8 jugements en 2010 à 24 en 2015.



La journaliste, qui travaille avec un groupe d'études composé de professionnels et de personnes s'intéressant déjà au sujet du harcèlement sexuel, insiste : "Le sujet mériterait d'être inscrit dans les programmes de formation des entreprises". Elle invite à prendre conscience du fossé qui existe entre la génération précédente et la nouvelle. Selon la coordinatrice éditoriale, "les jeunes garçons font leur éducation sexuelle sur le net". Leur rapport à la femme est donc profondément atteint.



Le sujet du harcèlement sexuel au travail est très dense. Il engendre aussi des changements dans le rapport au monde professionnel. En cela, la coordinatrice éditoriale assure : "L'année prochaine, on continue à parler de ce problème". Ce dossier n'est que le premier d'une longue série.