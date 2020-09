Dix mois ferme pour avoir cassé le nez d’un gendarme

Tel qu’il l’a expliqué à la barre du tribunal correctionnel lundi, le prévenu, qui vit de petits boulots, n’a pas de "souvenirs précis" de la scène. "Je ne me rappelle plus du début, ni du milieu ni de la fin", a-t-il ainsi affirmé face à la présidente du tribunal qui lui a fait remarquer qu’il était bien dommage qu’il ait frappé ce gendarme. "Les forces de l’ordre allaient juste vous placer en cellule de dégrisement afin que vous retrouviez vos esprits. Vous auriez été libre dès le lendemain !" À la barre, le gendarme victime du coup de tête a déploré un passage à l’acte excessif : "Ce genre d’intervention, c’est notre quotidien mais là, il a dépassé la limite qu’il ne fallait pas dépasser !"



Pour la défense du militaire, Me Maya Piriou a évoqué la personnalité du prévenu qui présente une "intolérance à l’autorité" et dont le casier judiciaire porte, "déjà", une mention pour "outrage à magistrat". "Il ne supporte pas la contrainte et se justifie en disant qu’il ne se souvient pas, c’est un peu facile !". Une analyse partagée par le procureur de la République qui a requis huit mois de prison ferme à l’encontre du jeune homme qui, malgré onze années de suivi socio-judiciaire et de mesures visant à l’aider, n’a toujours pas intégré le "sens des valeurs".



Lors de sa plaidoirie, l’avocate du multirécidiviste, Me Karina Chouinni, a vivement affirmé que son client n’avait pas eu "la volonté particulière de s’en prendre aux forces de l’ordre" et qu’il n’avait jamais "essayé de travestir" les faits commis alors qu’il était alcoolisé. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le prévenu à dix mois de prison ferme assortis du maintien en détention. Il devra indemniser le gendarme à hauteur de 70 000 Fcfp.