Dix lycéens aux Championnats du monde scolaire de beach-volley

Ainsi depuis plusieurs semaines ces jeunes athlètes enchaînent les entraînements pour arriver dans les meilleures conditions possibles pour ces Mondiaux qui rassembleront 19 pays, dont le Brésil et les États-Unis grandes nations du beach mondial.



Pour accompagner la préparation de la sélection féminine U16 composée de Lanahei Touaitahuata, Hinatutera Taharia, et Vaiarava Rochette, c’est Ramata Temarii, coach à l’AS Pirae qui a été retenue. “Toutes les filles sélectionnées évoluent au club de l'AS Pirae. Donc avec elles on a commencé la préparation pour cette compétition il y déjà un an”, a précisé l'entraîneur. “Pour ces Mondiaux on a beaucoup travaillé la technique. Lanahei connaît déjà les particularités du beach, et ses deux coéquipières ont beaucoup travaillé techniquement pour rattraper leur retard. Ce sont en tout cas des filles qui sont très intelligentes sur le terrain. Le beach ça se joue à deux et il faut savoir repérer les espaces libres sur le terrain. Lanahei est très expérimentée. Puis j'ai Vaiarava qui est très grande, qui tape fort et qui est bonne au block. Et la troisième Hinatutera qui est très physique et capable de ratisser tout le terrain.”



L’objectif pour les filles sera de faire aussi mieux qu’en 2017 où elles avaient décroché la médaille d’argent en s’inclinant en finale face au Brésil. A l’époque Lanahei Touaitahuata faisait déjà partie de cette sélection. “Le Brésil est une nouvelle fois grand favori, mais il faudra se méfier des Chinoises aussi. L'objectif c'est au moins de monter sur le podium, même si on visera la finale en Italie”, confie Ramatarii Temarii.



Du côté des garçons, qui seront engagés en U16 et U18, on visera également des médailles en Italie. “On a travaillé très intensivement avec les garçons ces dernières semaines”, explique Yves Bremesse, responsable de la section sportive volley-ball au lycée du Diadème. “On a surtout travaillé les liaisons service-réception, le duel service-réception, la communication entre les joueurs et le mouvement sans le ballon. On a remarqué qu'il y avait des lacunes au niveau des lectures de balle. Les gars sont vraiment à l'écoute et ont vraiment envie. Et il y a surtout une très bonne ambiance dans le groupe. Ça nous sera très utile lors de la compétition.”



En 2017 lors de la précédente édition des Mondiaux, la sélection masculine avait remporté l’argent. “Pour cette édition l’objectif est d’au moins monter sur le podium. En U18 ça peut être jouable parce qu’on des garçons vraiment très performants”, précise Yves Bremesse.



La délégation tahitienne s’envolera pour l’Italie dimanche, avant de débuter la compétition le 5 octobre prochain. Fa’aitoito !