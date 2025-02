Dix jours pour s’initier au golf à Papara

Tahiti, le 19 février 2025 – Green, practice, putting. Si ces trois termes ne vous disent rien, c’est qu’il est peut-être temps de découvrir le golf de Atimaono. Du 19 février au 1er mars, trois créneaux quotidiens sont ouverts gratuitement aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans. Accompagnés par Vaka Kulifatai, moniteur expérimenté, les participants apprennent les bases de ce sport qui tend à se démocratiser.





Entre les vacances scolaires et le retour d’une météo plus clémente, le golf de Atimaono a donné le coup d’envoi de dix jours d’initiation gratuite, ce mercredi. Du 19 février au 1er mars, adultes et enfants à partir de 6 ans peuvent profiter de deux heures de cours en immersion.



“On organise des journées découverte deux fois par an pour permettre au public non-golfeur de franchir le pas et de découvrir la discipline. Il y a toujours ce préjugé de ‘sport de riches’, alors que nos tarifs sont abordables et adaptés à chaque âge. Cette initiative fait partie de notre stratégie de démocratisation du golf”, remarque Vaihere Tihopu, responsable commerciale du Golf de Tahiti. La mixité est effectivement de mise parmi les pratiquants. Le public scolaire de Papara et d’autres communes fait également partie des habitués.





​De nouvelles “sensations”

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la curiosité pour le golf est au rendez-vous : cette première journée portes ouvertes affichait complet, à raison d’une dizaine de personnes par session. La passion et la pédagogie de Vaka Kulifatai, moniteur expérimenté, ont fini de convaincre les jeunes participants : “Je leur explique le principe du golf en leur montrant un parcours. On fait le tour des locaux et on enchaîne avec le practice pour leur permettre de s’entraîner en leur rappelant les règles de sécurité. On travaille la technique en essayant de simplifier au maximum. Ils comprennent rapidement que c’est un sport qui nécessite beaucoup de patience ! L’étape suivante, c’est de faire entrer la balle dans le trou, en leur donnant des défis individuels ou par équipe. L’objectif d’aujourd’hui, c’est de toucher la balle et de se faire plaisir pour éveiller leurs sensations.”



Pari réussi pour Kalani, 11 ans, apprenti golfeur de Papeete. “Au départ, je n’étais pas vraiment intéressé, mais finalement, j’aime bien le golf. J’ai réussi à jouer : c’était sympa et ça donne envie de continuer pour progresser. Ça change du foot !”, confie-t-il. Pris dans le jeu, l’adolescent et ses amis auraient bien continué au-delà du temps imparti. Une première victoire pour Vaka Kulifatai : “Ça me rend nostalgique, car j’ai découvert le golf dans les mêmes conditions, lors de journées entre jeunes avec mon papa qui était moniteur. J’ai envie de leur transmettre ça pour qu’ils s’amusent. On essaie vraiment de casser, ou au moins de réduire l’image élitiste de ce sport.”



Les mamans sont déjà conquises. “C’est vraiment bien d’avoir mis en place ces journées découverte pour permettre à des enfants de tous les milieux de tester. Pour moi, le golf, c’était quelque chose d’inaccessible, mais j’ai vu que les tarifs étaient vraiment intéressants. Le cadre est tellement magnifique, que ça nous a donné envie de revenir pour nous, mercredi prochain”, se réjouit Vaihiria, accompagnée de ses amies, toutes résidentes de la zone urbaine.



À l’issue de l’initiation, les participants repartent avec toutes les informations nécessaires pour revenir approfondir la pratique du golf et perfectionner leur swing, s’ils le souhaitent.





​Infos pratiques Journées découverte du mercredi 19 février au samedi 1er mars 2025 (hors lundi 24 février). Trois créneaux : 8h30-10h30, 11h00-13h00 et 14h00-16h00. Inscriptions par téléphone au 40.57.40.52. Plus d’infos sur la page Facebook Golf de Tahiti

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 19 Février 2025 à 15:09