Dix candidates pour une couronne

Tahiti, le 4 mai 2022 – Les dix candidates à l'élection de Miss Tahiti 2022 ont été présentées mercredi. Cette présentation donne le coup d'envoi d'un processus de deux mois pour désigner la successeure à Tumateata Buisson.



Elles seront donc dix jeunes femmes, âgées de 20 à 25 ans, à postuler au titre de Miss Tahiti 2022. Les candidates ont été présentées à la presse et au public mercredi dans la salle Hibiscus de l'Intercontinental, dans leurs robes jaune vif et blanc, aux couleurs du sponsor OPT, réalisées par un couturier local. “Je sais que je le dis chaque année, mais je suis à chaque fois sincère, elles sont toutes magnifiques”, s'exclame Leiana Faugerat Dang, directrice de la société Miss Tahiti, organisatrice du concours. Si quatre candidates sont lauréates ou dauphines d'élections communales, dont la lauréate de Miss Marquises 2022, la majorité a déjà une expérience des concours de beauté du fenua.



Cette première présentation est le coup d'envoi de deux mois de marathons médiatiques et de préparations pour les postulantes. Après deux ans de restrictions liées à la crise sanitaire, l'élection 2022 peut enfin “se lâcher” selon l'organisatrice. “On va pouvoir organiser un événement comme on le souhaite, sans aucune restriction”, ajoute Leiana Faugerat Dang. Deux soirées ouvertes au public constitueront autant de points d'orgues sur le parcours des candidates vers le titre. Le Gala se déroulera sur le motu de l'Intercontinental Tahiti, le 4 juin à 18 heures. Cette soirée se placera sous le thème du “tour du monde”. L'accès coûtera 17 900 Fcfp avec dîner. La soirée d'élection se déroulera le 24 juin à 18 heures à la mairie de Papeete. Les prix vont de 12 000 Fcfp avec dîner ou 3 900 Fcfp pour un accès non-dineur, en tribunes. Cette soirée sera marquée par un hommage à quatre femmes polynésiennes : Anne Chevalier, la première actrice tahitienne ; Madeleine Mou'a, “mère” du renouveau du 'ori tahiti; Teura Bauwens, première miss Tahiti en 1960 et Augustine Leou, couturière, créatrice de la robe “purotu”. Ces quatre vahine “ont laissé une marque profonde dans leur domaine et dans la société polynésienne. On voulait leur dire 'Mauruuru roa' !”, précise Tumateata Buisson, Miss Tahiti régnante.



L'importance des réseaux sociaux



Car, cette année, celle qui porte encore la couronne pour quelques mois, rejoint le comité en tant que coach. Miss Tahiti 2021, qui confie ressentir une certaine émotion et une petite nostalgie lors de cette présentation de la promotion 2022, accompagnera les candidates “pour les aider à vivre pleinement cette aventure”. Elle les aidera particulièrement sur la gestion des réseaux sociaux. “Les réseaux sociaux, c'est fondamental pour cette élection. Les candidates sont toutes très connectées, sur Facebook, Instagram ou Tiktok. Moi, j'ai la chance d'en avoir fait mon métier. Lors de mon élection, j'ai beaucoup misé dessus pour me faire connaître. C'est important d'être capable de gérer le fait de devenir une personnalité publique. On devient très exposée d'un coup, il faut aussi apprendre à prendre du recul et à se protéger”.



Les dix purotu pourront donc compter aussi sur son expérience pour les aider dans leur parcours vers la couronne. “Si elles sont là, c'est parce qu'on estime que c'était les dix candidates qui correspondaient le plus à ce qu'on attend d'une Miss Tahiti. Elles sont toutes différentes, je laisse le public les découvrir”, ajoute Leiana Faugerat Dang. Les votes du public sont d'ores et déjà ouverts. Ils compteront pour 25% de la note finale.





Pour voter, il faut envoyer un sms au 7588 (130 Fcpf le sms) contenant le message suivant : MISS TAHITI, suivi du numéro de la candidate. Par exemple : MISS TAHITI 11, pour voter pour la candidate n°11.

Rédigé par Antoine Launey le Mercredi 4 Mai 2022 à 20:32 | Lu 528 fois