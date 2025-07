Distinctions ultramarines au port de pêche de Papeete

TAHITI, le 22 juillet 2025 - Ce mardi, Georges Moarii, armateur, et Tetuaura Ti-Paon, pêcheuse, ont reçu une médaille d’honneur de l’engagement ultramarin des mains de Manuel Valls, en visite officielle en Polynésie française.



Manuel Valls, ministre des Outre-mer, s’est rendu ce mardi matin au port de pêche de Papeete pour visiter un palangrier, découvrir une usine de transformation du poisson et échanger avec les professionnels de la filière. À cette occasion, il a remis deux médailles d’honneur de l’engagement ultramarin : échelon argent à M. Georges



Originaire de Tautira-Village et fille d’un grand pêcheur de la Presqu’île, Félix Ti-Paon, Tetuaura Ti-Paon exerce un métier longtemps réservé aux hommes. Sur les réseaux sociaux, elle a déclaré que la médaille est « une fierté pour la famille ».

Georges Moarii, armateur et ancien capitaine de thoniers, est actif dans la pêche hauturière en Polynésie française depuis 1993. Il est fondateur des Armements Georges Moarii et de la société Ocean Products Tahiti, qui dispose d'une flotte d'environ dix navires dédiés à la pêche et au mareyage.

