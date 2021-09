Dissimulation de patrimoine : Encore un "procès politique" pour Flosse

Son “procès politique” ne justifiant pas tant d'explications, Gaston Flosse a préféré tacler la gestion, par les autorités du Pays et de l’État, de la crise sanitaire et de ses conséquences. Pour l’exercice, il était entouré de ce qui semble aujourd’hui son premier cercle : Tauhiti Nena et Sylviane Terooatea. Ils n’ont rien dit ou presque. Quoi de mieux qu’une critique en règle de la gestion de la crise sanitaire par les autorités du Pays pour oublier ses problèmes de justice ? Au lendemain du scandale causé par le mariage de Tearii Alpha début août, après le mea culpa tardif exprimé par le président Fritch, Gaston Flosse était déjà sorti d’un silence de plusieurs semaines pour demander au président du Pays et à ses ministres de démissionner. Mardi, c’est sur le thème de la “catastrophe sanitaire” qu’il interpelle le chef de l’exécutif et le haut-commissaire Dominique Sorain, alors que la Polynésie française déplore près de 370 morts en lien avec le Covid depuis début août. Sa demande ? Leur démission. “M. Le haut-commissaire, M. le président, tous les deux vous êtes responsables de cette catastrophe sanitaire. (…) Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Parce qu’il n’y a pas de patron. Il n’y a pas de chef. Pas de commandement unifié qui décide”, a-t-il rugi. “Je veux dire au haut-commissaire et au président Fritch : Vous êtes en grande partie responsables de cette situation. De ces morts, de ces malades, du manque de places dans les hôpitaux…”



“Politique des demi-mesures”



Partant de là, la voie était libre pour décocher ses flèches assassines. Et le leader orange de viser le haut-commissaire pour “sa politique des demi-mesures : On confine, mais pas tout à fait…”. Une “politique directe, droite” aurait été souhaitable, selon lui. Il met aussi en cause le représentant de l’État pour l’arrivée tardive des renforts de la réserve sanitaire. Il lui reproche surtout d’abonder dans le choix du gouvernement Fritch pour la sauvegarde de “l’économie et des finances du Pays” au détriment de la “santé de la population”. Que n’a-t-il ordonné la fermeture des frontières assortie d’un confinement strict, dès le début ?



Quant au président Fritch et son gouvernement, “ils ont été incapables d’inciter la population à se faire vacciner et surtout d’organiser au mieux cette vaccination” et n’ont pas “pris les mesures appropriées pour éviter tous ces morts”. Mais le reproche le plus pathétique s’intéresse au manque de moyens mis à disposition par le Pays pour venir en aide aux familles endeuillées : “La population est en colère parce que vous n’avez rien fait pour éviter que les morts soient stockés dans des conteneurs”. Et de décocher le trait fatal avec une bonne dose de démagogie : “M. le président, les familles sont obligées de creuser elles-mêmes et à la main les tombes de leurs parents. (…) Accepteriez-vous que la dépouille de votre maman soit stockée dans un conteneur. Et que vous et vos frères soyez obligés de creuser sa tombe ?” Le leader orange lance au passage un appel aux élus Tapura pour l’organisation d’une motion de censure contre le gouvernement Fritch. Une procédure parlementaire que soutiendra le Tahoeraa. Elle réclame le soutien d’une majorité des trois cinquièmes de l’assemblée et apparait aujourd’hui assez illusoire.