Dispensaires : des établissements pas si grand public

PAPEETE, le 29 novembre 2018 - Un post sur les réseaux sociaux a fait ressurgir un débat au sujet des dispensaires. "Si je suis salarié, est-ce-que je peux me rendre dans un dispensaire pour être soigné ?". "Disons que l'on essaye de prioriser les personnes qui sont en difficultés sociales", répond le médecin Philippe Biarez, qui mène actuellement un projet de modernisation de ces structures de santé.



Si les polémiques qui naissent sur les réseaux sociaux sont à prendre avec des pincettes, certains post d'internautes ont le mérite de relancer des débats. Un internaute publiait ainsi il y a quelque jours : "Si je suis salarié, est-ce-que je peux me rendre dans un dispensaire pour y être soigné ?"



Les soins gratuits, et de proximité proposés par les dispensaires au fenua, doivent pouvoir permettre au plus grand nombre d'avoir accès à des soins de qualité. Mais en pratique un "filtrage" est pratiqué par les professionnels de santé travaillant dans ces structures. Par exemple au dispensaire de Faa'a, une aide-soignante indique que, "la priorité est mise sur les personnes qui ne disposent pas assez d'argent pour aller consulter un médecin privé. Après ça ne veut pas dire que l'on ne prendra pas les personnes plus aisées. Le premier arrivé, premier servi je dirais, sauf cas d'extrême urgence. Après pour ceux qui n'ont pas de patience nous les invitons à aller voir ailleurs."



Une politique confirmée par le taote Philippe Biarez, en poste à l'hôpital de Moorea : "Selon mon point de vue c'est quelque chose d'assez logique. Il s'agit de faire en sorte que tous les gens en Polynésie puissent avoir un accès aux soins. Il y a des personnes pour lesquelles c'est plus difficile, et on essaye de privilégier ces personnes. Après nous ne refermons pas la porte aux non ressortissants des régimes de solidarité."