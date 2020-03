Disparition du syndicaliste Teraiefa Chang

Tahiti, le 8 mars 2020 - L’ancien secrétaire général de l’USATP-FO et président du CES entre 1988 et 1990, Teraiefa dit « Coco » Chang, s’est éteint dimanche à 74 ans des suites d’une longue maladie.



Les mauvaises nouvelles arrivant rarement seules, on apprenait peu de temps après la nouvelle de la disparition de Coco Hotahota dimanche matin, le décès de l’ancien syndicaliste Teraiefa dit « Coco » -lui aussi- Chang à l’âge de 74 ans. L’ancien secrétaire général de l’USATP-FO est décédé des suites d’une longue maladie. Véritable pilier du syndicalisme polynésien, Teraiefa Chang avait été à l’origine de la fusion de l’Union syndicale des travailleurs polynésiens (ex-SATP avant 1978) avec Force ouvrière le 12 avril 1990. Huit ans plus tard, le syndicat devait devenir la CSTP-FO, aujourd’hui première confédération syndicale en Polynésie française. Teraiefa Chang avait également été président du Comité économique et social entre 1988 et 1990, au moment où la quatrième institution du Pays prenait le nom du Conseil économique, social et culturel et surtout où elle prenait possession de ses locaux actuels, en face du haut-commissariat sur l’avenue Pouvana’a. Ancien administrateur de la Caisse de prévoyance sociale (CPS), Teraiefa Chang était également le père de l'actuel numéro de la Socredo et lui-même ancien directeur de la CPS, Régis Chang.



Une veillée pour les proches a lieu ce soir au fare amuira’a de Mahina à 19 heures. Une autre veillée est organisée lundi 9 mars au fare amuira’a Tapora de Puurai à 19h. Les informations sur les obsèques seront communiquées demain.