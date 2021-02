Disparition du journaliste Brandy Tevero

Tahiti, le 4 février 2021 - Journaliste, reporter, présentateur des journaux et débats télévisés, le rédacteur en chef adjoint de TNTV, Brandy Tevero, est décédé mercredi à l'âge de 46 ans.



Un nouveau drame a endeuillé mercredi la rédaction de nos confrères de TNTV. Le rédacteur en chef adjoint de la chaîne de télévision, bien connu du public pour sa présentation des journaux et débats télévisés comme pour ses reportages, est décédé subitement à l'âge de 46 ans. Arrivé à TNTV en 2002 comme journaliste sportif, "son calme, sa sérénité et son professionnalisme l’ont amené à prendre des responsabilités au sein de la rédaction ces dernières années", indique la chaîne. Journaliste reconnu et apprécié pour son professionnalisme et sa jovialité, sa disparition a durement touché la rédaction de la chaîne, déjà endeuillée il y a un mois par la disparition d'un autre de ses adjoints en raison de l'épidémie de Covid-19. La présidence a rendu hommage à Brandy Tevero dans un communiqué diffusé mercredi soir, saluant un "grand professionnel" apprécié pour "ses qualités humaines et de dialogue".