Disparition de l'ancien représentant Pierre Lehartel

L'ancien élu de l'assemblée de la Polynésie française Pierre Lehartel est décédé hier à l’âge de 97 ans. Avant d’entrer en politique, Pierre Lehartel a exercé les fonctions d’instituteur et d’adjoint au chef des îles Tuamotu Gambier. Il a été élu à Tarahoi de 1982 à 1991. Dans un communiqué, le président de l'APF Gaston Tong Sang se souvient d'un élu “dynamique et engagé, qui a notamment présidé la commission des affaires financières.” Il ajoute qu'en tant que représentant des Tuamotu Gambier, “il était un ardent défenseur des causes liées à la production et la commercialisation de la perle et du coprah.” Pierre Lehartel a présidé l’association Poerava nui, première structure de défense des perliculteurs au fenua.