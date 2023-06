Disparition de Karine Esquivillon: le mari en garde à vue

Nantes, France | AFP | mercredi 14/06/2023 - Deux mois et demi après la mystérieuse disparition de Karine Esquivillon en Vendée, l'enquête élargie à des faits de meurtre s'est aussi accélérée mercredi avec l'arrestation de son mari, Michel Pialle, placé en garde à vue.



L'homme a été interpellé mercredi à 8h25 à son domicile de Maché (Vendée) et placé en garde à vue, a indiqué à une correspondante de l'AFP la procureure de la République de La Roche-sur-Yon Emmanuelle Lepissier, confirmant une information du journal Le Parisien.



L'enquête, ouverte le 17 avril pour "enlèvement et séquestration", a été élargie mardi à des faits de meurtre dans le cadre d'un réquisitoire supplétif, a ajouté la magistrate. Une "mesure procédurale" qui permet d'élargir le champ des investigations, a-t-elle souligné.



Une perquisition au domicile du couple, une maison située dans un hameau près de Maché, a été menée dans la foulée, en présence du mari, selon la procédure, a ajouté la magistrate.



A l'issue de cette perquisition, M. Pialle, qui a toujours affirmé que son épouse était partie volontairement, devrait être interrogé à la Roche-sur-Yon dans le cadre de sa garde à vue, qui peut durer 48 heures, selon une source proche de l'enquête.



En milieu de journée, deux véhicules appartenant au couple ont par ailleurs été mis sous scellés et transportés sur un camion, selon une journaliste de l'AFP.



Karine Esquivillon, mère de famille de 54 ans, est portée disparue depuis le 27 mars dernier.Selon des confidences de Michel Pialle à des médias, le couple n'était plus ensemble mais vivait sous le même toit dans leur domicile à Maché.



Interrogé en mai par l'AFP, il avait témoigné de son "inquiétude qui est plus forte chaque jour qui passe". Et dans plusieurs interviews à la presse, cet ancien architecte, qui vend des objets d'art en ligne, assurait que son épouse avait profité d'une absence de sa part pour partir.



Mais plusieurs des cinq enfants de la disparue ainsi que sa soeur ont pris la parole dans les médias pour exprimer leurs doutes et leur inquiétude.



Interrogée mercredi par BFMTV, Adelaïde Esquivillon, la soeur de Karine a rappelé avoir eu "des doutes" à propos de la véracité des faits rapportés par Michel Pialle. Elle explique que si sa soeur était partie volontairement, elle "aurait dit au revoir à ses enfants, les auraient prévenus".



"Ses enfants c'était tout pour elle, elle tenait beaucoup à eux, ça ne lui ressemble pas, après on peut avoir un mal être profond mais il y a trop de circonstances bizarres, troublantes, j'ai du mal à croire qu'elle soit partie comme ça dans l'après-midi", affirme la soeur.



Appel à témoins



Un appel à témoins a été lancé le 9 mai pour tenter de retrouver la mère de famille disparue. Seule trace son téléphone mobile qui a été découvert le 9 avril dans un fossé par le maire de la commune, Frédéric Rager, près d'une aire de covoiturage.



Son appareil était encore chargé mais dépourvu de carte SIM, avait expliqué en mai le maire à l'AFP. Une photo d'une fille de la famille, découverte glissée dans l'étui au dos du téléphone, avait permis à l'édile de faire le lien avec Karine Esquivillon, dont il ignorait à l'époque la disparition.



Selon Ouest France, Michel Pialle a signalé la disparition de son épouse le 3 avril à la gendarmerie. Il avait affirmé avoir échangé avec elle des messages jusqu’au 31 mars.