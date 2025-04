Disparition d’un skipper au large des Marquises

Tahiti, le 5 avril 2025 - Ce samedi à 06h14, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage aéro-maritime de Polynésie française (JRCC Tahiti) a été alerté par un habitant de l’île de Ahe de l’échouement d’un navire de plaisance. Les premières constatations effectuées sur place ont rapidement permis de confirmer que l’embarcation était vide.





Aussitôt, le JRCC Tahiti a déclenché une opération de recherche en mobilisant un aéronef Gardian des Forces armées en Polynésie française.



La zone à investiguer a été déterminée sur la base des prévisions de dérive établies par les experts de Météo-France, en tenant compte des déplacements du navire sur les deux derniers jours.



En début d’après-midi, de nouvelles investigations ont été menées à bord du voilier afin de recueillir tout indice pouvant éclairer les circonstances de la disparition du skipper.



La dernière ligne du journal de bord retrouvé dans le navire mentionnait les conditions de navigation en date du 30 mars, au sud-ouest de Hiva Oa, à 145 nautiques. Par ailleurs, les témoignages recueillis auprès des proches ont confirmé un dernier contact avec le navigateur dans la soirée du 30 mars, soit une disparition remontant à six jours.



Compte tenu de l’incertitude entourant les circonstances de la chute à la mer, de l’étendue considérable des zones de recherche à couvrir après six jours de dérive, des difficultés à localiser un naufragé en mer, et surtout de l’infime probabilité de survie au-delà de plusieurs jours sans eau ni protection — notamment en raison de la déshydratation aggravée par la chaleur et l’exposition à l’eau salée —, il a été mis fin dès samedi soir aux recherches actives par moyens dirigés (notamment aériens).



Le JRCC Tahiti poursuit néanmoins la diffusion de messages d’alerte à l’attention de tous les navires (de plaisance, de pêche ou commerciaux) transitant dans la zone, afin de sensibiliser à la possible découverte d’un corps en mer.



Le haut-commissaire de la République en Polynésie française adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime.



