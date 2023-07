Disparition à la Punaruu, les recherches continuent

Tahiti, le 27 juillet 2023 – Débutées mardi, les recherches pour retrouver le disparu de la Punaruu restaient infructueuses jeudi. Malgré les rondes effectuées par les membres de l'association des porteurs d'oranges dans la zone, Eugène Avaemai, restait introuvable.



Les journées de recherches se suivent et se ressemblent dans la vallée de la Punaruu pour tenter de retrouver Eugène Avaemai, un “ancien” de l'association des porteurs d'oranges, disparu depuis lundi matin. Alors que l'homme de 68 ans était porté disparu depuis quatre jours, jeudi, les espoirs de le retrouver s’étiolaient sensiblement. “



Il est parti très tôt du refuge lundi matin, vers cinq heures. Certains membres de sa famille y sont montés dans l'après-midi et ne le voyant pas revenir, ils se sont inquiétés et sont venus nous voir. On a alors déclenché une alerte entre nous et nous sommes partis à sa recherche”, expliquait Teremate Moana, membre de l'association. Quelques autres adhérents avaient alors débuté les investigations avant que la Protection civile soit avertie et dépêchée sur place dès mercredi. Des rondes ont également été organisées par les forces armées, au moyen de l’hélicoptère Dauphin, le long de la rivière.



“Au sol, nous ne pouvons pas ratisser la rivière, du coup c'est eux qui la survolent, du parking jusqu'au plateau”, précisait un porteur d'oranges impliqué dans les recherches. “La difficulté, c'est qu'il connait extrêmement bien la zone. Il a une grande expérience du terrain. C'est ce qui complique la recherche. Il n'avait pas besoin de sentier. Il circulait librement. De plus nous n'avons aucune indication quant à la direction qu'il a prise. On suppose qu'il a dû tomber, se blesser et être bloqué... Mais rien n'est sûr.”



Une journée d'ampleur samedi



Après des recherches sans succès ce jeudi, les porteurs d'oranges devraient suspendre temporairement leurs rondes vendredi, éxtenués après trois jours à arpenter la vallée. Les services de l'État prévoient de continuer, eux, à survoler la zone. Des battues doivent reprendre samedi, avec une journée d'ampleur.



En effet, la Protection civile, la gendarmerie, qui coordonne les opérations, l'association des porteurs d'oranges et la commune de Punaauia doivent se réunir afin d'établir un ordre de bataille pour ce week-end. “Nous devons dégager un espace au niveau de la zone du refuge pour que l'hélicoptère se pose samedi et que le centre de commandement puisse se mettre en place”, expliquait jeudi Teremate Moana. “De nombreux membres de l'association vont également venir nous aider.”



Malgré tout, à mesure que les jours s'égrènent, les chances de retrouver Eugène Avaemai s'amenuisent. En avril dernier, Ralph Taaviri, un chasseur expérimenté, avait déja trouvé la mort dans la vallée de la Punaruu.