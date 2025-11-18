

Disneyland Paris: la zone dédiée à "La Reine des Neiges" ouvrira le 29 mars

Marne-la-Vallée, France | AFP | lundi 24/11/2025 - "Libérée, délivrée": Disneyland Paris ouvrira le 29 mars sa zone dédiée à la franchise à succès "La Reine des neiges", nouvelle étape d'un vaste projet d'expansion à deux milliards d'euros, a annoncé lundi la première destination touristique privée d'Europe.



Les fans d'Anna et d'Elsa pourront découvrir le "monde de la Reine des neiges", son attraction familiale et son village norvégien fictif d'Arendelle, surplombé d'une montagne haute de 36 mètres, au sein du parc Walt Disney Studios, rebaptisé le même jour Disney Adventure World.



Ce dernier, ouvert en 2002, soit dix ans après le parc classique, accueillera dans les années à venir un univers et une attraction aux couleurs d'un autre grand succès de la firme aux grandes oreilles, "Le Roi Lion", dont la construction a démarré cet automne.



Au terme de sa transformation, il aura "quasiment doublé de taille", s'est félicitée Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris, en amont d'une visite organisée pour de nombreux médias français et internationaux, ainsi que des fans et influenceurs.



"Il s'agit d'une étape décisive pour Disneyland Paris", a-t-elle insisté.



En attendant Simba et autres animaux de la savane, Disney Adventure World s'organisera autour d'un lac de trois hectares conçu pour un nouveau spectacle nocturne alliant drones aériens et aquatiques à la technologie inédite, selon un communiqué.



Il proposera aussi une nouvelle attraction inspirée du film "Raiponce", similaire aux tasses tournoyantes d'"Alice aux pays des merveilles" situées dans l'autre parc, un nouveau restaurant haut de gamme et le tout premier bar des deux parcs.



Financé par la maison mère the Walt Disney Company, le projet d'extension, annoncé en 2018, repose sur un plan d'investissement de deux milliards d'euros.



Sera-t-il accompagné d'une hausse des prix d'entrée? Sollicitée par l'AFP, Disneyland Paris, qui a mis en place l'année dernière la tarification dynamique (variation des prix en fonction de la demande) n'avait pas répondu lundi soir.



L'agrandissement et le rafraîchissement du second parc, qui propose aussi des zones dédiées à Marvel et Pixar, devrait permettre de désengorger le principal. Et attirer de nouveaux visiteurs à Disneyland Paris.

