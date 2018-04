Discussions commerciales avec la Chine: Mnuchin "prudemment optimiste"

Washington, Etats-Unis | AFP | lundi 30/04/2018 - Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, qui conduit jeudi et vendredi une délégation en Chine pour discuter du commerce, s'est montré "prudemment optimiste" sur ces négociations.



"Je ne veux pas prédire ce qu'il va ou ne va pas se passer. Nous y allons pour avoir de franches discussions", a affirmé M. Mnuchin sur Fox Business News lundi se disant "d'un optimisme prudent".



"On y va pour faire des progrès", a ajouté le ministre des Finances de Donald Trump qui se rend à Pékin avec le représentant au Commerce (USTR) Robert Lighthizer notamment.



Les Etats-Unis veulent corriger le déséquilibre commercial avec la Chine mais aussi renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle et prévenir les joint-ventures "forcées".



Par rapport à l'Europe, mais aussi aux partenaires commerciaux et alliés comme le Canada et l'Australie, M. Mnuchin n'a pas voulu dire si les exemptions sur les tarifs sur l'acier et l'aluminium seraient prolongées, alors que la date limite de cette exemption temporaire est lundi à 00H01 heure locale de Washington (mardi 04H01 GMT).



"Je ne vais pas vous dire ce que le président va faire ou pas mais je peux vous dire que l'équipe économique se rencontre régulièrement. Nous avons des discussions sur ces sujets presque tous les jours", a-t-il ajouté. "Je m'attends à une décision rapide" de la part du président Trump, a encore dit M. Mnuchin.



Il a précisé qu'il avait rencontré "presque tous ses homologues" français, britannique et allemand à Paris la semaine dernière et discuté de ces questions en marge d'une conférence sur le financement du terrorisme.



Washington a imposé depuis mars des tarifs douaniers de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium importés chinois. La Chine a menacé de représailles. "Cela ne m'inquiète pas", a rétorqué M. Mnuchin.