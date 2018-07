Direction Phoenix pour les All in One

PAPEETE, le 23 juillet 2018 - Ils quitteront le fenua, le 3 août pour participer aux championnats du monde de Hip Hop, qui se tiendront du 5 au 11 août, à Phoenix, en Arizona. Nos jeunes 'aito se sont entrainés durant plusieurs mois pour tenter d'arriver parmi les meilleurs du milieu.



L'an dernier, ils avaient porté les couleurs de la France à ce grand concours international de Hip Hop, à Phoenix, aux États-Unis. Cette fois-ci, les All in One iront sous la bannière de Tahiti.



Nos jeunes danseurs ont gagné leur ticket américain en se produisant sur la scène néo-zélandaise, en avril. Pour cette nouvelle aventure à Phoenix, le groupe sera composé de " sept danseurs, dont cinq officiels et deux remplaçants ", souligne Ateliana Ruiz, chef de ce groupe de danse.



La troupe devra séduire le jury avec une prestation de 2 minutes, qui alliera plusieurs types de danses : " Le règlement exige trois styles de danse. Nous avons décidé d’intégrer six styles de hip hop (le krump, le new style, la house dance, le ragga, le vogue et le lock). Nous ajouterons aussi une touche de 'ori tahiti ", indique Manava Akau, chorégraphe des All in One. Depuis le mois de mars, ces jeunes se préparent, et ils comptent sur leur culture pour faire la différence.



Confiants, les All in One savent pertinemment que le challenge sera de taille. " Nous n'avons pas l'expérience des grands groupes qui sont là, depuis la mise en place de ce concours international de Hip Hop ", explique Ateliana Ruiz. Parmi les " crew " les plus redoutés, on retrouve les néo-zélandais, les coréens, les américains, les canadiens ou encore les indiens.



Quoi qu'il en soit, cette aventure sera une expérience supplémentaire pour nos tahitiens. Ils espèrent néanmoins atteindre la demi-finale qui est prévue le 9 août. La grande finale se fera le 11 août.



Une fois, l'étape américaine accomplie, les All in One s'envoleront pour la France, afin de participer à l'émission Incroyable Talent, du 19 août au 7 septembre. " À notre retour sur Tahiti, en septembre, nous avons l'intention d'ouvrir une école de danse, qui s'appellera, la "All in One Dance Company" ", indique Ateliana Ruiz.



Et c'est tout le mal que nous leur souhaitons, surtout que depuis quelques mois, Manava et Ateliana ont vécu la naissance de leur petite fille. Un événement qui remotive ces deux jeunes parents. " Nous emmènerons notre fille partout où nous irons. Elle est, dorénavant, notre motivation pour aller plus loin et réussir ", conclut la chef de groupe.



Grâce à leurs nombreux sponsors, la troupe quittera le fenua, le 3 août prochain, pour le pays de l'oncle Sam. Fa'aitoito e te mau 'aito !