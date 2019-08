Diplômés du CMA, ils exposent au Chevalet

PAPEETE, le 23 août 2019 - Huit anciens élèves du Centre des métiers d’art (CMA) exposent au Chevalet. Une galerie qui les accueille pour mettre en avant leur travail mais aussi leur montrer les coulisses d’un tel événement.



" C’est la première fois qu’on fait ça chez nous ", proclame Joseph Prokop de la galerie au Chevalet. " Mais ça prouve qu’il y a de la création ! "



" Ça " c’est une exposition peu conventionnelle. Elle réunit d’anciens élèves du Centre des métiers d’art (CMA), des artistes en construction qui proposent des tableaux, des dessins, des bijoux. Ils sont huit. Ce vendredi matin, ils disposent leurs œuvres que personne n’a encore pu comptabiliser.



" On ne sait pas du tout combien il y en aura au total. Eux-mêmes n’en savent rien ", ose Valérie Prokop tandis que les anciens élèves se croisent dans les allées de la galerie. Ils s’interpellent pour s’enquérir du rendu de leur mise en place. Les propositions et idées foisonnent. Les décisions, elles, sont claires.



Yvenka Klima, diplômée 2019, porte un tableau noir sur lequel un symbole doré a été tracé. À ses pieds se trouvent des portraits, expressifs et colorés. " Ce qui m’intéresse c’est de sortir un peu du local. Je fais de l’acrylique, du feutre, du stylo, j’expérimente. Parfois, je me lance sans savoir où je vais et ça prend forme au fur et à mesure ."



Ailleurs, Omaira Tuihani (Arava) s’intéresse plutôt aux dieux. " En sortant du CMA, j’ai ouvert mon entreprise de gravure, infographie, sculpture, dessin. " Elle pointe du doigt un discret luminaire caché dans une niche, fabriqué à partir d’os finement ajouré de motifs néo-zélandais.



Joseph, lui, a regagné son atelier. Certaines toiles sont arrivées nues, sans attache et donc sans chance de pouvoir être fixées sur un mur. " On leur donne un coup de main. "



L’aventure a commencé il y a des mois. " L’une des élèves du CMA était en stage ici, puis elle a fait une exposition collective ", se rappelle Valérie Prokop. " Elle m’a expliqué qu’elle, et d’autre élèves, n’avaient pas d’endroit pour montrer leur travail. On a trouvé un créneau ensemble pour eux ."



Au départ, ils étaient trois. Aujourd’hui ils sont huit. En plus de pouvoir montrer leurs œuvres, ils découvrent les coulisses d’une exposition. " On ne se rend pas toujours compte de ce que ça demande. Il y a tout un aspect logistique et commercial qui ne s’improvise pas ", décrit Valérie Prokop. Cette découverte participe à la construction de chacun des artistes.